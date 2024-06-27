У Зеленского рассказали, планируют ли в Украине снизить мобилизационный возраст до 21 года

В Офисе президента отметили, что нужно задавать вопросы по-другому

В Украине пока не планируется снижать мобилизационный возраст до 21 года. Сейчас обсуждается только экономическое бронирование.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Новости. Live".

"Нет. Есть ответная реакция представителей отраслевого комитета Верховной Рады, снизить верхнюю планку до 50 лет, и снизить с 25 ниже, нет таких предложений", – сказал Подоляк.

По его мнению, нужно задавать вопросы не только "кого можно мобилизовать". Но и "кто сможет профинансировать работу этих людей".

"Потому что это и социальные выплаты, и зарплата, и амуниция. На одного военнослужащего нужно иметь 5 человек, платящих налоги. Поэтому экономическое бронирование имеет смысл", – говорит советник руководителя ОП.

Подоляк также признал, что экономическое бронирование – это сложный вопрос, потому что это вопрос справедливости как таковой.

"Все, больше ничего не обсуждается, и на сегодняшний день планов снизить мобилизационный возраст до 21 года нет", – подытожил он.

Стоит добавить, что 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные. Для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". "Телеграф" уже рассказывал, зачем он нужен. А также рассказывали, как избежать проблем со статусом "в розыске".

Напомним, Комитет Верховной Рады по нацбезопасности обсуждает возможность снижения верхнего предела призывного возраста до 50 лет. Якобы люди от 50 до 60 лет будут лучше помогать экономической ситуации. "Телеграф" узнал, действительно ли молодежь на фронте улучшит боеспособность армии, а люди "за 50" — экономику.