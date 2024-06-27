Зарядит два смартфона, роутер, ноутбук и холодильник, но цена "кусается": какую зарядную станцию выбрать

Потребности у всех разные, а значит и общей рекомендации быть не может

В Украине из-за энерготеррора РФ ежедневно действуют графики отключений света. При этом, по некоторым прогнозам, ситуация в будущем не улучшится, а даже наоборот может существенно ухудшится. Так, например, в Раде предполагают, что уже этой зимой украинцы могут оставаться без электроэнергии по 14 часов в сутки. В связи с этим многие украинцы уже сейчас задумываются о своей энергонезависимости.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая бы помогла пройти этот сложный период. Для начала следует отметить, что стандартные графики отключения, действующие на данный момент, делятся на очереди. Каждая из таких очередей может быть отключена несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы). Следовательно, при выборе станции необходимо ориентироваться на такое время её работы. То есть, станции должно хватить на 4 часа пользования всеми приборами, которые вам необходимы. Однако в этом и заключается главная проблема при выборе, ведь потребности у всех разные, а значит, и общей рекомендации быть не может.

Именно по этому имеет смысл рассмотреть различные базовые сценарии по отдельности. В этом материале мы рассмотрим достаточно распространенный сценарий, при котором для покупателя важно быть постоянно на связи. Он может подойти, например, для работы на дому.

Для этого мы возьмем следующий набор гаджетов, который может понадобиться такому человеку: ноутбук, два смартфона, Wi-Fi роутер и холодильник (это устройство достаточно важное для всех сценариев особенно в летнее время).

Какие параметры важны для расчетов?

Основными параметрами зарядной станции является её емкость и мощность. Емкость — это показатель, который позволит вам ориентироваться на длительность её работы при подключении всех гаджетов, а мощность позволит узнать сколько устройств она может "вытянуть" одновременно. Отметим, что чаще всего производители на упаковках указывают именно емкость станции. Её важно не путать с мощностью, ведь этот параметр влияет даже на сохранность технкии. То есть, в лучшем случае станция просто "не вытянет" ваши устройства, а в худшем может им даже навредить из-за пониженного напряжения.

Какая зарядная станция необходима для вышеуказанного сценария?

Во-первых: для этого необходимо узнать потребление ваших гаджетов и сложить их вместе. Таким образом мы получим мощность станции, которая вам необходима.

Во-вторых: нужно узнать сколько гаджеты "съедят" за 4 часа. Как мы уже говорили, максимальное время одноразового отключения в Украине сейчас составляет 4 часа. А значит, умножать будем на 4.

Важно: для расчетов мы взяли среднее потребление. В вашем случае показатели могут немного отличатся в ту или другую сторону, поэтому необходимо брать небольшой запас "на всякий случай". Также следует учитывать, что результаты не учитывают КПД зарядных станций (обычно это 90-95%), учтите это при выборе.

И так: в нашем случае (ноутбук (4 часа работы), два смартфона (час работы), Wi-Fi роутер (4 часа работы) и холодильник инверторный (4 часа работы) общее потребление вышло на уровне 692 Вт·час, а мощность 188 Вт.

Следовательно, необходимые параметры нашей рабочей станции выглядят следующим образом:

Что выбрать для таких параметров и сколько это будет стоить

Вышеуказанным характеристикам соответствуют следующие зарядные станции:

Напомним, ранее мы писали о том, как не остаться без электричества и интернета во время долгих отключений света.