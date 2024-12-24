Почему Минобороны просит отложить рассмотрение законопроекта о демобилизации - СМИ

В Генштабе объясняют, что если принять закон о демобилизации, из ВСУ могут одновременно уйти 108 тысяч человек, в том числе 14 тысяч офицеров

Министерство обороны Украины просит Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продлить срок подготовки законопроекта о демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на профильный комитет в ВР, а также письмо министра обороны Рустема Умерова, которым располагает издание

В письме отмечается, что оборонное ведомство наработало проект закона об усовершенствовании механизмов ротации, определения порядка и условий увольнения со службы для некоторых категорий военных во время военного положения, пишет УП.

Законопроект предусматривает установление новых норм касательно увольнения со службы и ротации военнослужащих, которые долго выполняют задачи на фронте.

Сообщается, что документ был направлен на согласование в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Администрацию Государственной специальной службы транспорта.

Однако Генштаб ВСУ не поддержал проект закона, заявив, что его рассмотрение в парламенте возможно только при условии наличия на воинском учете в ТЦК и СП достаточного количества военно-обученного ресурса, а также привлечения украинцев на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах.

"По информации, предоставленной Генеральным штабом, в случае реализации проекта этого закона ориентировочная численность военнослужащих, которые будут иметь право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек (из них 14 тысяч офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений", – цитирует УП письмо Умерова.

В то же время в письме говорится, что в ведомстве проработали два альтернативных варианта соответствующего законопроекта. Так, предлагается обеспечить военным, которые во время военного положения непрерывно служили в течение 36 месяцев и в течение этого периода участвовали в боевых действиях, находясь в районах их выполнения, не менее 18 месяцев:

направление на реабилитацию до двух месяцев, а после нее – предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 30 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения;

предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 90 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения.

Кроме того, этими альтернативными вариантами предлагается обязать командиров проводить ротации военнослужащих, которые в течение 90 суток участвовали в боевых действиях.

"Указанные альтернативные законопроекты требуют детального обсуждения и принятия соответствующего решения на уровне руководства государства. Учитывая изложенное, просим отсрочить сроки выполнения задачи, определенной подпунктом 1.40 Плана 3633-IX (речь идет о наработке законопроекта об условиях демобилизации – ред.), до 18 марта 2025 года", – написал министр обороны.

Напомним, в Украине действует военное положение и идет мобилизация, а демобилизация или ротация военных невозможна. Поэтому некоторые из них уходят в самоволку, то есть самовольное оставление части (СОЧ). Юристка Людмила Кормош рассказала, чем СОЧ отличается от дезертирства.