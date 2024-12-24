Пробили коридор для "взрослых" ракет: подробности удара по стратегически важному заводу в РФ

Украинцы истощают российскую ПВО дешевыми дронами

Для удара по одному из крупнейших химических предприятий на юге России ФПК "Комбинат Каменский" в Ростовской области, производящему ракетное топливо, была применена комбинированная атака дронов и ракет типа ATACMS.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал авиаэксперт, научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко. Он пояснил, что дальнобойные ударные дроны "Пекло", "Рута" и т.д. истощают вражескую ПВО и пробивают коридоры для "взрослых" ракет.

По его словам, если дрон имеет модульную боевую часть, то можно варьировать его "начинку". Например, поставить систему пассивной наводки на радиолокатор, как это делают на последних своих беспилотниках иранцы.

— Как только радар начинает работать по объекту — дрон разворачивается и летит на этот радиолокатор. Насколько я знаю, удар по комбинату в Ростовской области — это была комбинированная операция, — говорит авиационный эксперт.

Комбинированная же операция включает и постановку препятствий, и прорыв ПВО, и запуск ложных целей с целью отвлечения вражеской противовоздушной обороны. Ложные цели обслуживают более дешевые дроны, основная задача которых — отвлечь на себя зенитные ракеты, — добавил Валерий Романенко.

Напомним, кроме комбината "Каменский" удар был нанесен по заводу "Ростсельмаш", который ремонтирует и модернизирует бронетехнику. Кроме того, сообщали о падении обломков в районе "Ростаэртрола" — производящего вертолеты предприятия.