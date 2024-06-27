Отключения света в Одессе: названые самые сложные часы 27 июня

Объем ограничений будет самым большим с 17:00 до 23:00

В четверг, 27 июня, стабилизационные отключения света в Одессе и области будут действовать на протяжении всех суток. Есть большая вероятность, что в этот день будут также отключать и светло-серые зоны в графиках.

Об этом сообщили на сайте "ДТЭК Одесские электросети". Отмечается, что с 17:00 до 23:00 высокая вероятность отключений в светло-серых зонах.

В "Укрэнерго" говорят, что облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. При этом питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений можно на сайте ДТЕК. Для этого необходимо будет заполнить в указанном поле свой населенный пункт и адрес. У графиков есть три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны в случае необходимости (отмечено светло-серым). Потребители разделены на шесть групп, у которых поочередно отключают свет.

Также узнать время отключения света в Одессе можно через следующие источники:

Узнать время восстановления света можно с помощью:

чат-бот в Telegram;

чат-бот в Viber;

сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кабмин анонсировал гранты и льготные кредиты для ОСМД на реализацию энергетических проектов. Это означает, что некоторые дома смогут получить компенсацию до 2 млн гривен на закупку солнечных электростанций, тепловых насосов, генераторов и т. д.