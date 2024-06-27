Отключения света в Одессе: названые самые сложные часы 27 июня
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Объем ограничений будет самым большим с 17:00 до 23:00
В четверг, 27 июня, стабилизационные отключения света в Одессе и области будут действовать на протяжении всех суток. Есть большая вероятность, что в этот день будут также отключать и светло-серые зоны в графиках.
Об этом сообщили на сайте "ДТЭК Одесские электросети". Отмечается, что с 17:00 до 23:00 высокая вероятность отключений в светло-серых зонах.
В "Укрэнерго" говорят, что облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. При этом питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений можно на сайте ДТЕК. Для этого необходимо будет заполнить в указанном поле свой населенный пункт и адрес. У графиков есть три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны в случае необходимости (отмечено светло-серым). Потребители разделены на шесть групп, у которых поочередно отключают свет.
Также узнать время отключения света в Одессе можно через следующие источники:
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- чат-бот в Telegram;
- чат-бот в Viber;
- сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кабмин анонсировал гранты и льготные кредиты для ОСМД на реализацию энергетических проектов. Это означает, что некоторые дома смогут получить компенсацию до 2 млн гривен на закупку солнечных электростанций, тепловых насосов, генераторов и т. д.