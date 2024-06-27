Жильцы многоэтажек могут спастись от блэкаутов. Но придется заплатить

"Телеграф" собрал кейсы энергонезависимых домов

Украинский Кабмин анонсировал гранты и льготные кредиты для ОСМД на реализацию энергетических проектов . Объединения жильцов смогут получить компенсацию до 2 млн гривен на закупку солнечных электростанций, тепловых насосов, генераторов и т. д. Однако часть средств все же придется заплатить рядовым гражданам. Похожие проекты запускают также на местах.

Что можно сделать за энергетические кредиты? Можно ли спастись от массовых отключений электроэнергии и сколько придется скинуться с каждой квартиры? "Телеграф" нашел несколько домов, которые уже переходят на жизнь в автономном режиме, спросил экспертов, как сделать многоэтажку "энергетическим островом" и сколько это стоит.

Деньги на генераторы и солнечные панели

В Украине большие проблемы с энергосистемой. Уже сейчас происходят массовые отключения света, а зимой может быть еще хуже – вплоть до того, что электроэнергия будет всего несколько часов в сутки.

В холода это чревато полным блекаутом — украинцы рискуют остаться не только без света, но и без отопления и воды. На фоне таких перспектив власти призывают украинцев самим позаботиться о собственной "энергонезависимости", но обещают помощь. Кабмин анонсировал льготные гранты и кредиты для ОСМД под энергетические проекты. Они будут проходить через Фонд энергоэффективности и государственные банки.

"Должна быть обеспечена работа лифтов, насосов для водоснабжения на верхние этажи, отдельная работа по генераторам и солнечным панелям", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Объединения совладельцев многоквартирных домов могут получить деньги под энергетические проекты из нескольких источников. К примеру, от Фонда энергоэффективности через новую программу "ГринДом" обещают компенсировать миллион гривен на установку солнечных электростанций и до 2 млн — на тепловые насосы для отопления. Это примерно 70% реальной стоимости таких проектов. Остальное придется оплатить самим ОСМД.

"В стране почти 40 тысяч ОСМД. Для них действует специальная программа "ГринДом" , запущенная Фондом энергоэффективности. Уже получили первую заявку из Дрогобыча Львовской области. ОСМД устанавливает солнечную электростанцию мощностью 36 кВт. Фонд энергоэффективности безвозвратно возместит 70% расходов", — отметил Шмыгаль.

Фонд энергоэффективности предлагает еще одну программу для ОСМД — "Энергодом". Она действует с 2019 года. Для участия в ней объединение жильцов многоэтажки должно сначала заказать энергоаудит, затем выбрать комплекс мероприятий для дома. Фонд энергоэффективности обещает также возместить 70% расходов.

Есть программы по энергоэффективности и от местных властей. К примеру, еще до войны запустили проект "75/25". Сейчас город компенсирует по этому проекту три четверти стоимости установки бесперебойников, генераторов, солнечных панелей.

"У программы "75/25" нет ограничения финансирования, и я не шучу. Все заявки будут согласовывать, будем добавлять столько средств, сколько нужно", — заявил заместитель городского головы столицы Петр Пантелеев.

Активно поддерживают реализацию проектов по энергонезависимости высоток в Хмельницкой, Львовской и других областях.

Начали выдавать энергетические кредиты и государственные банки. Например, "Приватбанк" недавно сообщил, что предлагает ссуды под льготные проценты в рамках программы "5-7-9" на приобретение солнечных, газопоршневых электростанций, генераторов, твердотопливных котлов и т. д.

Квартиры с отоплением, лифтами и водой, но без света

Что сделать для спасения многоэтажки от блэкаута? Мы собрали интересные кейсы, как ОСМД оборудуют дома и что получают от этого их жильцы.

Как рассказал "Телеграфу" глава ОСМД "Араван" на проспекте Владимира Ивасюка, 12-д, в Киеве и ассоциации объединений совладельцев многоэтажек Оболони Денис Кукса, они установили тепловые насосы на горячую воду и отопление еще в 2020 году. Тогда массовых отключений света не было, поэтому главной целью реализации проекта было желание сэкономить.

— Тариф на электроэнергию для населения в то время был 1,68 грн/кВт-ч, так что нам удалось благодаря тепловым насосам получить стоимость отопления 780—980 гривен за гигакалорию, тогда как ценник на централизованное отопление составлял 1715 гривен, — вспоминает Кукса.

Покупка тепловых насосов обошлась жильцам почти в 7 млн. гривен, но большую часть средств компенсировал город. Жители внесли по 185 гривен с квадратного метра жилой площади (18,5—23,12 тысяч из квартиры в зависимости от площади). В настоящее время планируется новый комплекс работ.

– Хотим установить солнечную электростанцию на 35 кВт с аккумуляторами. Она должна обеспечить работу лифтов, освещение мест общего использования, насосов на время отключений электроэнергии. Также оборудовали свой уголок несокрушимости, который питается от генератора — там жильцы могут подзарядить гаджеты, когда нет света, — рассказывает Кукса.

По его словам, воспользоваться новой программой Фонда энергоэффективности они уже не успеют, потому что проект на стадии реализации. Но участвуют в городской программе по энергоэффективности, поэтому рассчитывают на возмещение 70% расходов (они составят около 2 млн гривен). Остальные средства ОСМД оплатит за свой счет.

— С жильцов на этот раз ничего не будем собирать, потому что есть накопления за счет взносов, — говорит Кукса.

По его словам, благодаря солнечной мини-электростанции жильцы будут постоянно с водой, рабочими лифтами и освещенными подъездами. Но отопление можно гарантировать, только если его сможет подавать на вход в дом городской тепловик или если будет сетевая электроэнергия. А вот освещение в квартирах все равно не удастся обеспечить.

— Для этого нужна очень большая мощность солнечной электростанции – до 250 кВт. На каждый производимый киловатт электроэнергии нужно установить панели на площади 6—7 квадратных метров. Чтобы обеспечить такую мощность, никакой крыши не хватит. Да и не окупится такая электростанция никогда, – говорит Кукса.

Электростанция на 35 кВт, по его расчетам, должна окупиться уже через три-четыре года.

Денис Кукса говорит, что многие дома из ассоциации ОСМД Оболони планируют устанавливать именно солнечные панели .

— Генераторы не решат в комплексе проблему отключений света в многоэтажках. К тому же их нужно постоянно заправлять, кто-то должен заниматься обслуживанием, да и элементарно — нужно помещение для их установки, — говорит Кукса.

Член правления ОСМД дома по улице Вербицкого, 10-а, в Киеве и руководитель Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин объяснил "Телеграфу", что основные "потребители" электроэнергии в доме, кроме квартир, это насосы систем отопления и водоснабжения, а также лифты. Об их питании и нужно позаботиться в первую очередь.

— Надо решить проблему комплексно. С одной стороны, ища резервное питание, а с другой – уменьшая потребление электроэнергии. Для домов, где есть централизованное горячее водоснабжение или газовая котельная на крыше, мой совет: выключить электробойлеры, пользоваться горячей водой из сети. А общедомовой генератор можно будет использовать также для зарядки пауэрбанков и зарядных станций в периоды длительного отключения света, — говорит Литвин.

Но, по его словам, практически нереально обеспечить своими силами подачу электроэнергии в квартиры или хотя бы работу электроплит.

— Здесь уже придется самим жильцам искать решение, например, устанавливать источники бесперебойного питания, а чтобы уменьшить потребление электроэнергии на приготовление пищи в домах с электроплитами, лучше использовать мультиварки, — добавляет руководитель Ассоциации энергоаудиторов Украины.

Подводные камни энергонезависимости

Руководитель коммунального предприятия "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко говорит, что на самом деле возможности ОСМД не настолько велики.

— Если есть котельная на крыше, можно установить генератор для ее питания. И если на тот момент в городе будет газ, то жильцы могут рассчитывать на воду и отопление. Но если в доме центральное отопление, то нужно, чтобы ресурс подал на вход в дом поставщик тепла. И тогда уже за счет собственных насосов его можно раздать по квартирам. То же самое – с горячей водой. Так что свой индивидуальный тепловой пункт — это определенные гарантии энергонезависимости, но не полные.

Мы, например, поставили свою когенерационную установку для генерации электроэнергии. Что касается солнечных панелей, то зимой с ними возможны проблемы, потому что солнца недостаточно — фактически оно будет работать только с 11:00 до 17:00, так что нужно покупать еще и аккумулятор, а это дополнительно до 600 тысяч гривен за емкость до 15 кВт, — говорит Душенко.

А вот если электроэнергия от солнечных панелей вдруг окажется лишней, то слить ее в сеть и получить за это деньги ОСМД не сможет — для этого нужно вносить изменения в законодательство, жалуется Кукса.

Эксперт энергорынка Олег Попенко также говорит о возможных проблемах с солнечными батареями — ОСМД нужно позаботиться о покупке аккумуляторов, чтобы зимой, когда солнца мало, не было неприятных сюрпризов.

– Солнечные панели с аккумуляторами способны обеспечить питание тепловых насосов, лифтов, освещение подъездов. Это позволит подавать воду и тепло, даже если электроэнергию отключат надолго. В квартирах света все равно не будет, не будут работать электроплиты. Если в доме нет индивидуальных тепловых пунктов или тепловых насосов, а большинство многоэтажек старого жилищного фонда именно такие, то жильцы за счет солнечных панелей смогут рассчитывать разве что на освещение в подъездах или уголки несокрушимости. По-моему, этого мало, учитывая достаточно значительные бюджеты на реализацию подобных проектов. Возможно, для таких домов будет достаточно обычного генератора, — говорит Попенко.

По его мнению, было бы логичнее позаботиться об энергонезависимости поставщиков тепла и воды, скажем, профинансировать установку когенерационных установок для генерации электроэнергии.

— Киев уже закупил такие установки общей мощностью 300 мВт, но на их поставку и запуск может потребоваться немало времени. Не уверен, что до зимы успеют, – делится опасениями Попенко.

То есть реализация проектов по энергонезависимости в отдельно взятом доме, скажем, покупка генератора или солнечных панелей даже с учетом компенсаций от государства — дело непростое. Сначала следует просчитать, что получат жильцы — тепло и горячую воду или просто освещение в подъезде. Ведь та же солнечная электростанция стоит больших денег — около 2 млн гривен или даже больше.

Если государство покроет 70% от стоимости, остается еще 600 тысяч, которые должны собрать сами жильцы. Для 9-этажки на шесть подъездов и 216 квартир это примерно по 2,8 тысячи гривен с квартиры. Но сумма может варьироваться в зависимости от дома, количества квартир и запланированных работ.

— Мы реализуем проекты по системе резервного питания и солнечной электростанции. Они обязаны обеспечить работу насосов, домофонов, освещение площадей общего использования. Зарезервировать лифты гораздо сложнее и дороже – возможно, сделаем это со временем.

Работы выполняем по программе софинансирования со стороны города. Свою часть работ мы уже проделали, рассчитываем на часть города на сумму около 500 тысяч грн, — рассказывает Литвин.

Доля софинансирования со стороны жильцов составила около 360 тысяч грн — это где-то по 1500 грн с квартиры в год или по 125 грн в месяц, добавил он.

Генератор на 5 кВт ОСМД купило еще в 2022 году, но использовали его нечасто — только для работы уголка несокрушимости.