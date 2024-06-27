Жильцы многоэтажек могут спастись от блэкаутов. Но придется заплатить
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"Телеграф" собрал кейсы энергонезависимых домов
Украинский Кабмин анонсировал гранты и льготные кредиты для ОСМД на реализацию энергетических проектов. Объединения жильцов смогут получить компенсацию до 2 млн гривен на закупку солнечных электростанций, тепловых насосов, генераторов и т. д. Однако часть средств все же придется заплатить рядовым гражданам. Похожие проекты запускают также на местах.
Что можно сделать за энергетические кредиты? Можно ли спастись от массовых отключений электроэнергии и сколько придется скинуться с каждой квартиры? "Телеграф" нашел несколько домов, которые уже переходят на жизнь в автономном режиме, спросил экспертов, как сделать многоэтажку "энергетическим островом" и сколько это стоит.
Деньги на генераторы и солнечные панели
В Украине большие проблемы с энергосистемой. Уже сейчас происходят массовые отключения света, а зимой может быть еще хуже – вплоть до того, что электроэнергия будет всего несколько часов в сутки.
В холода это чревато полным блекаутом — украинцы рискуют остаться не только без света, но и без отопления и воды. На фоне таких перспектив власти призывают украинцев самим позаботиться о собственной "энергонезависимости", но обещают помощь. Кабмин анонсировал льготные гранты и кредиты для ОСМД под энергетические проекты. Они будут проходить через Фонд энергоэффективности и государственные банки.
"Должна быть обеспечена работа лифтов, насосов для водоснабжения на верхние этажи, отдельная работа по генераторам и солнечным панелям", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Объединения совладельцев многоквартирных домов могут получить деньги под энергетические проекты из нескольких источников. К примеру, от Фонда энергоэффективности через новую программу "ГринДом" обещают компенсировать миллион гривен на установку солнечных электростанций и до 2 млн — на тепловые насосы для отопления. Это примерно 70% реальной стоимости таких проектов. Остальное придется оплатить самим ОСМД.
"В стране почти 40 тысяч ОСМД. Для них действует специальная программа "ГринДом", запущенная Фондом энергоэффективности. Уже получили первую заявку из Дрогобыча Львовской области. ОСМД устанавливает солнечную электростанцию мощностью 36 кВт. Фонд энергоэффективности безвозвратно возместит 70% расходов", — отметил Шмыгаль.
Фонд энергоэффективности предлагает еще одну программу для ОСМД — "Энергодом". Она действует с 2019 года. Для участия в ней объединение жильцов многоэтажки должно сначала заказать энергоаудит, затем выбрать комплекс мероприятий для дома. Фонд энергоэффективности обещает также возместить 70% расходов.
Есть программы по энергоэффективности и от местных властей. К примеру, еще до войны запустили проект "75/25". Сейчас город компенсирует по этому проекту три четверти стоимости установки бесперебойников, генераторов, солнечных панелей.
"У программы "75/25" нет ограничения финансирования, и я не шучу. Все заявки будут согласовывать, будем добавлять столько средств, сколько нужно", — заявил заместитель городского головы столицы Петр Пантелеев.
Активно поддерживают реализацию проектов по энергонезависимости высоток в Хмельницкой, Львовской и других областях.
Начали выдавать энергетические кредиты и государственные банки. Например, "Приватбанк" недавно сообщил, что предлагает ссуды под льготные проценты в рамках программы "5-7-9" на приобретение солнечных, газопоршневых электростанций, генераторов, твердотопливных котлов и т. д.
Квартиры с отоплением, лифтами и водой, но без света
Что сделать для спасения многоэтажки от блэкаута? Мы собрали интересные кейсы, как ОСМД оборудуют дома и что получают от этого их жильцы.
Как рассказал "Телеграфу" глава ОСМД "Араван" на проспекте Владимира Ивасюка, 12-д, в Киеве и ассоциации объединений совладельцев многоэтажек Оболони Денис Кукса, они установили тепловые насосы на горячую воду и отопление еще в 2020 году. Тогда массовых отключений света не было, поэтому главной целью реализации проекта было желание сэкономить.
— Тариф на электроэнергию для населения в то время был 1,68 грн/кВт-ч, так что нам удалось благодаря тепловым насосам получить стоимость отопления 780—980 гривен за гигакалорию, тогда как ценник на централизованное отопление составлял 1715 гривен, — вспоминает Кукса.
Покупка тепловых насосов обошлась жильцам почти в 7 млн. гривен, но большую часть средств компенсировал город. Жители внесли по 185 гривен с квадратного метра жилой площади (18,5—23,12 тысяч из квартиры в зависимости от площади). В настоящее время планируется новый комплекс работ.
– Хотим установить солнечную электростанцию на 35 кВт с аккумуляторами. Она должна обеспечить работу лифтов, освещение мест общего использования, насосов на время отключений электроэнергии. Также оборудовали свой уголок несокрушимости, который питается от генератора — там жильцы могут подзарядить гаджеты, когда нет света, — рассказывает Кукса.
По его словам, воспользоваться новой программой Фонда энергоэффективности они уже не успеют, потому что проект на стадии реализации. Но участвуют в городской программе по энергоэффективности, поэтому рассчитывают на возмещение 70% расходов (они составят около 2 млн гривен). Остальные средства ОСМД оплатит за свой счет.
— С жильцов на этот раз ничего не будем собирать, потому что есть накопления за счет взносов, — говорит Кукса.
По его словам, благодаря солнечной мини-электростанции жильцы будут постоянно с водой, рабочими лифтами и освещенными подъездами. Но отопление можно гарантировать, только если его сможет подавать на вход в дом городской тепловик или если будет сетевая электроэнергия. А вот освещение в квартирах все равно не удастся обеспечить.
— Для этого нужна очень большая мощность солнечной электростанции – до 250 кВт. На каждый производимый киловатт электроэнергии нужно установить панели на площади 6—7 квадратных метров. Чтобы обеспечить такую мощность, никакой крыши не хватит. Да и не окупится такая электростанция никогда, – говорит Кукса.
Электростанция на 35 кВт, по его расчетам, должна окупиться уже через три-четыре года.
Денис Кукса говорит, что многие дома из ассоциации ОСМД Оболони планируют устанавливать именно солнечные панели.
— Генераторы не решат в комплексе проблему отключений света в многоэтажках. К тому же их нужно постоянно заправлять, кто-то должен заниматься обслуживанием, да и элементарно — нужно помещение для их установки, — говорит Кукса.
Член правления ОСМД дома по улице Вербицкого, 10-а, в Киеве и руководитель Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин объяснил "Телеграфу", что основные "потребители" электроэнергии в доме, кроме квартир, это насосы систем отопления и водоснабжения, а также лифты. Об их питании и нужно позаботиться в первую очередь.
— Надо решить проблему комплексно. С одной стороны, ища резервное питание, а с другой – уменьшая потребление электроэнергии. Для домов, где есть централизованное горячее водоснабжение или газовая котельная на крыше, мой совет: выключить электробойлеры, пользоваться горячей водой из сети. А общедомовой генератор можно будет использовать также для зарядки пауэрбанков и зарядных станций в периоды длительного отключения света, — говорит Литвин.
Но, по его словам, практически нереально обеспечить своими силами подачу электроэнергии в квартиры или хотя бы работу электроплит.
— Здесь уже придется самим жильцам искать решение, например, устанавливать источники бесперебойного питания, а чтобы уменьшить потребление электроэнергии на приготовление пищи в домах с электроплитами, лучше использовать мультиварки, — добавляет руководитель Ассоциации энергоаудиторов Украины.
Подводные камни энергонезависимости
Руководитель коммунального предприятия "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко говорит, что на самом деле возможности ОСМД не настолько велики.
— Если есть котельная на крыше, можно установить генератор для ее питания. И если на тот момент в городе будет газ, то жильцы могут рассчитывать на воду и отопление. Но если в доме центральное отопление, то нужно, чтобы ресурс подал на вход в дом поставщик тепла. И тогда уже за счет собственных насосов его можно раздать по квартирам. То же самое – с горячей водой. Так что свой индивидуальный тепловой пункт — это определенные гарантии энергонезависимости, но не полные.
Мы, например, поставили свою когенерационную установку для генерации электроэнергии. Что касается солнечных панелей, то зимой с ними возможны проблемы, потому что солнца недостаточно — фактически оно будет работать только с 11:00 до 17:00, так что нужно покупать еще и аккумулятор, а это дополнительно до 600 тысяч гривен за емкость до 15 кВт, — говорит Душенко.
А вот если электроэнергия от солнечных панелей вдруг окажется лишней, то слить ее в сеть и получить за это деньги ОСМД не сможет — для этого нужно вносить изменения в законодательство, жалуется Кукса.
Эксперт энергорынка Олег Попенко также говорит о возможных проблемах с солнечными батареями — ОСМД нужно позаботиться о покупке аккумуляторов, чтобы зимой, когда солнца мало, не было неприятных сюрпризов.
– Солнечные панели с аккумуляторами способны обеспечить питание тепловых насосов, лифтов, освещение подъездов. Это позволит подавать воду и тепло, даже если электроэнергию отключат надолго. В квартирах света все равно не будет, не будут работать электроплиты. Если в доме нет индивидуальных тепловых пунктов или тепловых насосов, а большинство многоэтажек старого жилищного фонда именно такие, то жильцы за счет солнечных панелей смогут рассчитывать разве что на освещение в подъездах или уголки несокрушимости. По-моему, этого мало, учитывая достаточно значительные бюджеты на реализацию подобных проектов. Возможно, для таких домов будет достаточно обычного генератора, — говорит Попенко.
По его мнению, было бы логичнее позаботиться об энергонезависимости поставщиков тепла и воды, скажем, профинансировать установку когенерационных установок для генерации электроэнергии.
— Киев уже закупил такие установки общей мощностью 300 мВт, но на их поставку и запуск может потребоваться немало времени. Не уверен, что до зимы успеют, – делится опасениями Попенко.
То есть реализация проектов по энергонезависимости в отдельно взятом доме, скажем, покупка генератора или солнечных панелей даже с учетом компенсаций от государства — дело непростое. Сначала следует просчитать, что получат жильцы — тепло и горячую воду или просто освещение в подъезде. Ведь та же солнечная электростанция стоит больших денег — около 2 млн гривен или даже больше.
Если государство покроет 70% от стоимости, остается еще 600 тысяч, которые должны собрать сами жильцы. Для 9-этажки на шесть подъездов и 216 квартир это примерно по 2,8 тысячи гривен с квартиры. Но сумма может варьироваться в зависимости от дома, количества квартир и запланированных работ.
— Мы реализуем проекты по системе резервного питания и солнечной электростанции. Они обязаны обеспечить работу насосов, домофонов, освещение площадей общего использования. Зарезервировать лифты гораздо сложнее и дороже – возможно, сделаем это со временем.
Работы выполняем по программе софинансирования со стороны города. Свою часть работ мы уже проделали, рассчитываем на часть города на сумму около 500 тысяч грн, — рассказывает Литвин.
Доля софинансирования со стороны жильцов составила около 360 тысяч грн — это где-то по 1500 грн с квартиры в год или по 125 грн в месяц, добавил он.
Генератор на 5 кВт ОСМД купило еще в 2022 году, но использовали его нечасто — только для работы уголка несокрушимости.