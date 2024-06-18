Обновления в "Резерв+": три нововведения, которыми пополнилось приложение

Помимо положительных моментов и пользы, есть также сбои и ошибки

В украинском приложении "Резерв+" появились новые полезные функции, которые дают больше возможностей военнообязанным. Еще одну пока только анонсировали и сейчас она находится на стадии разработки, однако уже в ближайшие дни станет доступна.

"Телеграф" рассказывает, какие изменения внесли в программу и какие у них есть преимущества. При этом, помимо положительных моментов и пользы, есть также сбои и ошибки. Однако над ними уже усиленно работают.

Благодаря одной из нововведенных функций военнообязанным теперь не придется носить с собой один бумажный документ, который может пригодиться при проверке данных.

Электронный военный билет

18 июня в приложении "Резерв+" ввели новую функцию — Е-билет. Это альтернатива бумажному образцу. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что отныне военнообязанные могут предоставлять электронный билет с помощью QR-кода. Однако действующим также остается и бумажный. Каждый сам решает, какой вариант ему удобнее.

Что еще важно знать:

Военно-учетный документ в электронной форме и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу;

Получить военный билет в электронной форме можно только в "Резерв+";

Устанавливать приложение "Резерв+" необязательно каждому. Это для тех, кто хочет обновить таким образом данные или получить Е-билет.

Человек может не носить с собой бумажный ВОД, если у него электронный;

Военный билет/временное удостоверение старого образца остается в силе;

Граждане могут распечатать QR-код и предъявлять его в случае необходимости, но надежнее делать это с приложения на телефоне.

"Если вы еще не смогли загрузить новую версию Резерв или сгенерировать QR-код, просим немного подождать. В течение дня документ появится у всех военнообязанных, данные о которых есть в реестре Оберег", — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Исправление данных

Еще одна функция, которую добавили в "Резерв+", — исправление данных онлайн. Ее можно использовать только в двух случаях:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберег";

Данные не найдены – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении "Резерв+".

Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберег" для исправления данных.

Данные о брони

В "Резерв+" в скором времени появится документ о бронировании. Предположительно, он будет доступен уже 22 июня. Об этом сказала Екатерина Черногоренко.

В настоящее время еще не все данные были внесены операторами территориальных центров комплектования (ТЦК).

Обо всех нюансах новой функции в приложении читайте в материале "Телеграфа": "Е-военный билет в "Резерв+": адвокат разъяснила, что это и как он будет работать".

Напомним, ранее военный адвокат Сергей Дубок рассказал "Телеграфу" о том, что делать, если в "Резерв+" высвечивается статус "В розыске".