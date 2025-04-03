"День освобождения" в США: какие пошлины Трамп ввел против Украины

Тариф в 10% будет действовать на весь спектр украинского экспорта в Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп в рамках своего "Дня Освобождения" добавил Украину в список торговых партнеров Соединенных Штатов, против которых введены пошлины. Правда, Украине "повезло", если это вообще можно назвать – против нее будет действовать стандартная минимальная тарифная ставка в 10%, которая вступает в силу 5 апреля.

Тариф в 10% будет действовать на весь спектр украинского экспорта в Соединенные Штаты. Общий украинский экспорт в США в 2024 году не превысил миллиарда долларов (869 млн долларов, или 2,08% общего экспорта), при этом в его структуре 58% составляет металл и металлические изделия: с другой стороны, против украинской стали и алюминия уже и так действует тариф в 25%. Также Украина экспортирует в США некоторые виды продукции агросектора и другие наименования товаров.

Отметим, что новые пошлины США вызвали волну беспокойства не только у крупных игроков, как Китай, ЕС или Великобритания, оно может серьезно повлиять на всю мировую экономику. Что касается Украины, то проблемы будут не только в торговле с Америкой. Мировая торговая война снизит спрос на украинские товары во всем мире. А поскольку экспорт составляет около 40% украинского ВВП, это сильно ударит по экономике страны.

При этом в списке стран, против которых введены пошлины, нет России, Ирана и КНДР. Против этих стран не действует даже 10-процентная ставка; впрочем, из этих трех стран только Россия более-менее что-нибудь продает в Соединенные Штаты.

Кстати, ранее "Телеграф" писал о том, что в Сенате США представлен законопроект о масштабных пошлинах против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров, или в случае нарушения россиянами потенциального мирного соглашения с Украиной. Соавторы законопроекта – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, под документом поставили подписи еще 50 сенаторов – по 25 от обеих партий, Республиканской и Демократической.