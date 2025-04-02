Впервые без ключевого партнера: США не примут участие в новом заседании формата "Рамштайн"

После того, как в Белый дом пришел Дональд Трамп, главную роль в "Рамштайне" взяла на себя Великобритания

Министр обороны США Пит Хегсет не планирует присутствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которое пройдет 11 апреля. Это будет первое заседание формата, которое пройдет без участия Соединенных Штатов.

Об этом пишет портал Defense News со ссылкой на собственные источники в США и Европе. Хегсет, по данным собеседников, не планирует присоединяться к заседанию ни лично, ни онлайн; также не будет ни одного высокопоставленного должностного лица Пентагона, или военного чиновника из окружения министра и руководства Пентагона.

Собеседник из США сказал журналистам, что Соединенные Штаты, мол, все еще оценивают, как именно представители страны будут участвовать в разных форматах, действующих для поддержки Украины, в том числе в тех, что связаны с оказанием военной помощи. Однако, пока Пентагон "оценивает", следующее заседание "Рамштайна" может стать первым, которое пройдет без присутствия США.

США основали этот формат в 2022 году и координировали его работу все время, когда у власти была администрация 46-го президента Джозефа Байдена. Однако после того, как в Белый дом пришел Дональд Трамп, главную роль в "Рамштайне" взяла на себя Великобритания. Заседание в феврале 2025 года проходило под председательством Лондона, а Хегсет присутствовал там символически и отметился разве что скандальными заявлениями на пресс-конференции после встречи.

Отметим, перед последним "Рамштайном" бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии "Телеграфу" прогнозировал, что заседание будет потенциально последним в привычном формате. Как и предполагалось, новая американская администрация внесла существенные коррективы в формат поддержки Украины и не будет участвовать в следующем "Рамштайне". Теперь, по словам Романенко, ЕС должен взять на себя лидерство в Контактной группе по вопросам обороны Украины.

Также ранее "Телеграф" писал, какая судьба ждет Контактную группу по помощи обороне Украины. В НАТО не считают возможный выход США из формата "Рамштайн" критическим.