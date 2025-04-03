С гипертонией на боевые задания? Будут ли мобилизовать мужчину с такой болезнью

Гипертония может освободить от военной службы только при определенных условиях

Есть список болезней, из-за которых мобилизация военнообязанного мужчины невозможна. В него входит и гипертония, но все зависит от степени заболевания и наличия сопутствующих нарушений.

О том, кого не призовут на военную службу из-за состояния здоровья, говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе. Там четко прописаны степени заболевания и последствия гипертонии, которые освобождают от мобилизации.

Если мужчина имеет гипертонию ІІІ степени, то его не мобилизуют, если у него есть:

симптоматическая артериальная гипертензия с ассоциированными состояниями;

гипертония III степени, не поддающаяся коррекции даже максимально допустимыми дозами препаратов;

гипертония III степени в сочетании с инфарктом миокарда, инсультом, сосудистой деменцией или хронической гипертензивной энцефалопатией III стадии;

кровоизлияния в сетчатке с отеком диска зрительного нерва;

постоянная форма фибрилляции предсердий;

аневризм аорты или стеноз магистральных артерий более 50%.

Если она диагностирована, но без тяжелых необратимых поражений органов, отсрочка не предоставляется. В таком случае мужчины могут служить в частях обеспечения, ТЦК и СП, медицинских и логистических подразделениях, учебных центрах, военных вузах, войсках связи.

В то же время с гипертонией II степени мужчины признаются пригодными, но только для некоторых военных специальностей в тылу.

Между тем с гипертонией I степени можно проходить службу в любых воинских частях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мобилизовать мужчину, имеющего заболевание нервной системы.