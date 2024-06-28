Театр в Польше попал в скандал из-за россиян: почему так произошло и что известно, детали от украинки

Перед девушкой уже публично извинились

Украинская иллюстратор Дарья Зименко, пережившая оккупацию и насилие со стороны российских военных, столкнулась с возмутительной позицией поляков. Девушку 23 июня пригласили в Театр на Фактах Института Гротовского во Вроцлаве (Польша) спикером на чтение.

Там украинка рассказала свою болезненную историю пережитого на Киевщине в 2022 году. Однако некоторые важные месседжи Дарьи исчезли из опубликованной версии видео, написала она на своей странице в Facebook.

"Сегодня я получила запись чтений и обсуждения. И что я увидела? Что некоторые мои ответы вырезаны! Потому что театр толерантен к россиянам, а я говорила то, что идет в разрез с этой политикой. О политике театра я не была предупреждена, а если бы была, то отказалась бы рассказывать свою историю», – подчеркнула Дарья Зименко.

По словам иллюстратора, театр преследовал цель не напомнить о военных преступлениях оккупантов, а призывал к "примирению народов". Для этого на фестиваль даже пригласили российского режиссера.

Девушка объяснила, что дискуссия велась на польском языке. Поэтому украинка не в полной мере отдавала себе отчет, о чем говорят вокруг. Лишь в конце разговора она поняла, что театр продвигает тезис о "братских украинских и русских народах".

На фото Дарья Зименко

"То есть, в одном пространстве посадили режиссера-россиянку, которая рассказывала о "любви и искусстве политики", и меня — украинку, которая пострадала от российских оккупантов. И вот в результате, по мнению организаторов и участников этого действа, должно было произойти символическое примирение и надежда на дружбу. По очевидным и понятным причинам этого не произошло», – написала иллюстратор.

Дарья Зименко рассказала OBOZ.UA, что уже написано много жалоб на этот театр от организаций и активистов.

Следует отметить, что один из мощных мессиджей украинки, не попавший в эфир, звучал так: "В Украине ситуация такова, что у нас нет ни времени, ни желания разбираться, кто, где и какой россиянин. Россия – страна-террорист. Между нами не может быть перемирие".

В театре уже извинились перед девушкой и заявили, что комментарии спикерки исчезли не из-за цензуры, а из-за нестабильного интернет-подключения.

"С большим удивлением и беспокойством мы заметили, что конец дискуссии не транслировался корректно. Это была просто техническая ошибка, которая не зависела ни от организаторов, ни от опытных и профессиональных технических специалистов, привлеченных к трансляции. Это уже второй раз за день, когда нас на некоторое время отключили от интернета. Мы не могли предсказать такой проблемы в прямом эфире, чтобы из нее что-то вырезать», – говорится в сообщении.

Театр публично попросил прощения у украинки. Там заверили, что не имели целью оправдывать и поддерживать россиян.

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