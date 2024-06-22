"Русскую пуповину пора перегрызть": Скрипка рассказал, почему не делит россиян на "хороших" и "плохих"

Пора соблюдать этническую и языковую гигиену

Культовому певцу и музыканту украинского шоубизнеса Олегу Скрипке недавно исполнилось 60, за годы своего творчества он сотрудничал со многими артистами, а иногда и с российскими. Почему же солист "Вопли Видоплясова" (ВВ) не делит русских на "хороших" и "плохих"?

Ответ на этот вопрос он дал "Телеграфу" в интервью "Нам нужны этническая и языковая гигиена: Олег Скрипка о победе и концерте на руинах Кремля ".

Отметим, что с российским артистом Noize MC в 2013 году Скрипка выпустил feat на хит "Танцы". Его они вместе пели в Киеве в 2019 году. Но несмотря на то, что Иван занимает искреннюю проукраинскую позицию, Олег не общается с ним и не планирует поддерживать связь.

"Наш общий feat — это была инициатива Ивана. Он всегда симпатизировал Украине. Но сейчас я с ним не контактирую. И вообще с любыми россиянами в любых ипостасях не общаюсь и не стремлюсь, тем более вместе выступать", — говорит украинский певец.

По его словам, некоторые российские исполнители могут относиться к Украине доброжелательно, и мы можем их воспринимать положительно. Но украинцам для самосохранения нужно соблюдать этническую и языковую гигиену.

Скрипка подчеркнул, что он не делит россиян на "хороших русских" и "плохих". Ведь чем меньше мы будем о них говорить и думать, тем быстрее выиграем войну.

"Посмотрите новости — 90% связано с Россией. Эту пуповину нужно перегрызть и забыть. Надо очищать от них свой внутренний мир, потому что даже мысли о них забирают нашу энергию", — добавляет Олег.

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