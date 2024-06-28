Театр у Польщі потрапив у скандал через росіян: чому так сталося і що відомо, деталі від українки

Перед дівчиною вже публічно вибачилися

Українська ілюстраторка Дарʼя Зименко, яка пережила окупацію та насилля з боку російських військових, зіштовхнулася з обурливою позицією поляків. Дівчину 23 червня запросили в Театр на Фактах Інституту Гротовського у Вроцлаві спікеркою на читання.

Там українка розповіла свою болючу історію пережитого на Київщині в 2022 році. Проте деякі важливі меседжі Дарʼї зникли з опублікованої версії відео, написала вона на своїй сторцінці в Facebook.

"Сьогодні я отримала запис читань і обговорення. І що я побачила? Що деякі мої відповіді вирізані! Бо театр толерує росіян, а я казала те, що йде в розріз із цією політикою. Про політику театру я не була попереджена, а якби була, то відмовилась би розповідати свою історію", – наголосила Дарʼя Зименко.

За словами ілюстраторки, театр мав на меті не нагадати про воєнні злочини окупантів, а закликав до "примирення народів". Для цього на фестиваль навіть запросили російську режисерку.

Дівчина пояснила, що дискусія велася польською мовою. Тому українка не повною мірою усвідомлювала, про що розмовляють навколо. Лише наприкінці розмови вона зрозуміла, що театр просуває тезу про "братні український і російський народи".

На фото Дарʼя Зименко

"Тобто, в одному просторі посадили режисерку-росіянку, яка розповідала про "любовь і іскуство внє палітікі", і мене – українку, яка постраждала від російських окупантів. І от в результаті, на думку організаторів і учасників цього дійства, мало відбутись символічне примирення і надія на дружбу. З очевидних і зрозумілих причин цього не відбулось", – написала ілюстраторка.

Дарʼя Зименко розповіла OBOZ.UA, що вже написано багато скарг на цей театр від організацій та активістів.

Слід зазначити, що один із потужних меседжів українки, що не потрапив в ефір, звучав так: "В Україні ситуація така, що ми не маємо ні часу, ні бажання розбиратись, хто, де і який росіянин. Росія – країна-терорист. Між нами не може бути перемир’я".

В театрі вже вибачились перед дівчиною та заявили, що коментарі спікерки зникли не через цензуру, а через нестабільне інтернет-підключення.

"З великим здивуванням і занепокоєнням ми помітили, що кінець дискусії не транслювався коректно. Це була просто технічна помилка, яка не залежала ні від організаторів, ні від досвідчених і професійних технічних фахівців, які були залучені до трансляції. Це вже вдруге за день, коли нас на деякий час відключили від інтернету. Ми не могли передбачити такої проблеми. На наше здивування, у коментарях під відео з'явилися звинувачення в цензурі. Тут ми мусимо висловити рішучий протест – ми не цензуруємо жодних висловлювань. Дискусія не для того була організована в прямому ефірі, щоб з неї щось вирізати", – йдеться в дописі.

Театр публічно попросив вибачення в українки. Там запевнили, що не мали на меті толерувати росіян.

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