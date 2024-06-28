Захищав село від росіян, а тепер може сісти до в'язниці: довкола жителя Сумщини скандал, з'явилася реакція омбудсмена

Чоловік не погоджується з доводами слідства і наполягає на тому, що захищав рідне село від окупації

На Сумщині жителя села Кам’янка Віталія Куколя звинувачують у виготовленні та зберіганні зброї та вибухівки. Чоловік на початку повномасштабної війни готувався захищати своє село від російських окупантів та допомагав ЗСУ.

Про це повідомляє "Суспільне". Суд хоче відправити пенсіонера за ґрати терміном від 3 до 7 років, але той своєї провини не визнає. Як стало відомо під час засідання Тростянецького суду, йдеться, зокрема, про 25 лютого 2022 року.

"Знаючи що за незаконне виготовлення вогнепальної зброї настає кримінальна відповідальність. З фрагмента металевої трубки та власноручно виготовленої дерев’яної рукоятки виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет з гнотовим запаленням. Крім того, за допомогою фрагмента металевої трубки та рукоятки рушниці для підводного полювання незаконно виготовив одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання", – сказав суддя Олександр Огієнко.

Віталій Куколь заявив, що не визнає своєї вини. Він розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Росії готувався разом з односельцями захищатися від російських солдатів. Саме для цього він і виготовив зброю, але вона не знадобилася і відтоді жодного разу не користувався нею. Після закінчення війни хотів передати зброю в один із музеїв.

"Ну як це так? Я робив зброю, щоб воювати з орками і тут я тепер, виходить, ще й злочинець. Але вся Україна робила коктейлі Молотова, бабулі он трилітровими банками збивали дрони. Так що тепер, за консервацію, якщо признати її зброєю, тепер пересаджати всіх, у кого є банки й консервація? Так виходить?… Я навіть і скористатися не встиг (зброєю – ред.). Вона взагалі не годна була, коли її забирали, вона не стріляла. Тож я захищатимуся, я за собою провини зовсім не відчуваю, я злочинів не чинив", — сказав він під час слухання.

Керівник Охтирської прокуратури Дмитро Заєць на судовому засіданні зажадав через невизнання вини почати повний порядок дослідження доказів та опитати всіх свідків, а в останню чергу взяти свідчення у самого обвинуваченого. Засідання відбулося 27 червня, а наступне заплановане на 22 серпня. Віталію Куколю інкримінують статтю "Незаконне поводження зі зброєю", у разі доведення провини йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі (ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263 ККУ).

Ситуацію прокоментував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінц. Він заявив, що не згоден із позицією правоохоронців і взяв цю справу на особистий контроль.

"Згідно ст. 17 Конституції України "Захист суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справою всього Українського народу". Чоловік сумлінно виконував свій обов’язок, а опинився на лаві підсудних. Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти", — написав він.

Восени 2023 року Віталій Кухоль розповів в інтерв’ю, де встановив пастки для російських солдатів та як саме готувався обороняти рідне село. За його словами, у полон він здаватися не збирався.

"Вниз туди були виведені дроти, стояли два фугаси: з одного боку і з іншого. Там я набив, розкопував німецькі позиції, там вибухівки вистачає. Я на основі цього зробив вибухівку і спочатку там були мої власного виробництва підривники. А свої ж можуть осічки дати. Сиджу так: вийде чи не вийде", — згадував чоловік.

Пізніше він попросив детонатори для вибухівки у військовослужбовців 93-ї бригади. Окрім мінування дороги, він виводив людей з окупованого Тростянця і допомагав їм дістатися безпечного місця. За неточними підрахунками, вдалося врятувати 21 особу. Із залишків російської техніки, яка була підбита на Сумщині, чоловік виготовив сувеніри.

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