Мэра Мукачево избрали меру пресечения: что решил суд

Чиновник может выйти на свободу, если внесет крупный залог

Мэру Мукачево (Закарпатская область) Андрею Балоге избрали меру пресечения. Его подозревают по делу о злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в своем telegram-канале. Отмечается, что Высший антикоррупционный суд 26 июня принял решение о содержание подозреваемого под стражей.

Альтернативой аресту является возможность внести залог в размере 30 миллионов гривен с возложением соответствующих процессуальных обязательств.

Как сообщалось ранее, 25 июня стало известно, что Балогу задержали 25 июня сотрудники СБУ вместе с главой Мукачевского райсовета Михаилом Ланьо. Следствие установило, что мэр обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже участка в центре города частной компании, фактическим контролером которой является председатель районного совета.

Этот земельный участок, стоимостью в 85,6 миллиона гривен был продан за 9,6 миллиона, тем самым городу был нанесен убыток в размере почти 75 млн грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 июня Генпрокурор Украины сообщил о подозрении нардепу Николаю Тищенко. Это связано фактом незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.