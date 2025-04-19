"Шахтер" повержен: команда из села убила интригу в чемпионате Украины (видео)

Клуб из Ковалевки обыграл Горняков

В субботу, 19 апреля, во Львове состоялся матч 25-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Шахтер" — "Колос". В прошлом туре Горняки разгромили ЛНЗ (4:1).

Встреча, проходившая на "Арене Львов", завершилась сенсационной победой команды из Ковалевки (Киевская область) со счетом 4:2. Об этом сообщает "Телеграф".

За "Колос" голами отметились Арринальдо Ррапай, Андрей Цуриков, Владислав Велетень и Джованни Боливар. Горняки сумели забить лишь дважды — отличились Марлон Гомес и Кевин (с пенальти).

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Колос":

Этот результат оставил Горняков на 3-м месте в первенстве. Более того, за 5 туров до конца отставание дончан от "Динамо" (1-е место) составляет 10 очков, а от заветного второго места ("Александрия"), которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов, 4 очка. "Шахтеру" осталось сыграть с "Динамо", "Черноморцем", "Зарей", "Ингульцом" и "Рухом".

Таким образом, "Шахтер" практически выбыл из борьбы за чемпионство, хотя теоретические шансы на "золото" еще есть. Для этого "Динамо" должно набрать не больше 4 очков в последних 5 матчах сезона, а Горняки выиграть 5 игр подряд. При этом Бело-синие не проигрывали на внутренней арене в текущем сезоне.

Турнирное положение команд в УПЛ

Напомним, "Динамо" в 25-м туре УПЛ без проблем обыграло "Оболонь" (3:0). Ранее украинский комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера киевлян Александра Шовковского за использование русского языка в матче.