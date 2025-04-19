Зачем Путину на самом деле "Пасхальное перемирие": WSJ раскрыло план России

Кратковременное прекращение огня Кремлю не помешает, считают аналитики

Предложение о "перемирии" со стороны Владимира Путина является попыткой помешать США выйти из переговоров по завершению войны России против Украины. Кроме того, это позволит ему вновь начать позиционировать себя как человека, который якобы "хочет достижения мира".

Об этом говорится в материале WSJ. При этом слова Путина разошлись с действиями, поскольку обстрелы Украины продолжились даже после наступления "прекращения огня".

"Аналитики говорят, что кратковременное предложение о прекращении огня стало легкой дипломатической победой Путина, попыткой помешать американской стороне выйти из конфликта и способом позиционировать себя как лидера, который больше всех хочет мира", — сказано в материале.

Издание отмечает, что это заявление Путина свидетельствует о потенциальном изменении позиции относительно прекращения огня. Ранее Россия отказывалась на него идти до решения "коренных причин" войны, что включает отказ Украины от НАТО и возвращения своего культурного влияния.

"Если это всего лишь на очень короткий период времени, то он (Путин, — ред.) ничем не рискует. Но это играет ему на руку как человеку, который хочет показать, что "искренне желает мира", — рассказала старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Париже Татьяна Становая.

Как сообщалось ранее, после начала "перемирия" россияне не сбавили обороты на фронте, а бои продолжились в прежнем темпе.