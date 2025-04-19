Укр

Пасха 20 апреля: красочные открытки и картинки, чтобы поздравить близких с праздником

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Христос Воскрес! Воистину воскрес!
Христос Воскрес! Воистину воскрес!. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот день 20 апреля христиане отмечают светлый праздник Пасхи

В это воскресенье, 20 апреля, православные, греко-католики, и так совпало в церковном календаре, что даже римо-католики, отмечают большой религиозный праздник Пасху. В этот день люди традиционно идут в храмы на праздничные богослужение и освящают паски и крашенки.

А еще в этот день все радостно и громко поздравляют друг друга словами "Христос Воскрес! Воистину воскрес!". Также по традиции на Пасху собираются родственники, дети приезжают к родителям и устраивают семейные посиделки. Во время застолий украинцы едят пасоку и играючи бьются крашенками, прославляя Христа все той же фразой: "Христос Воскрес! Воистину воскрес!".

Поздравить близких с праздником можно также в соцсетях, отправив милую открытку и теплые слова пожеланий в мессенджерах. "Телеграф" подготовил праздничную подборку открыток и картинок к Пасхе, чтобы вы могли поздравить родных, друзей, коллег или соседей с этим светлым праздником.

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Пасха 20 апреля, открытки, картинки, поздравления, церковный праздник
Пасха 2025, открытки, картинки, церковный праздник
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Пасха 2025, открытки, картинки, поздравления, церковный праздник
Пасха 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления, церковный праздник

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит оставлять конфеты и паску на могилах в поминальные дни. Это уже устаревшая традиция и в современном мире она не актуальна.

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#Поздравления #Открытки #Пасха 2025