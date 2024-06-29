"Куда мама смотрит?": в Днепре заметили огромную змею, ее гладили дети (видео)

В сети разгорелись дебаты

В Днепре хозяева вывели на прогулку необычного питомца: по бульвару Славы ползала огромная змея. Дети очень заинтересовались питоном и охотно его гладили.

Видео с ползающей по траве змеей внушительного размера публикуют в сети. Отмечается, что питон был "с виду дружелюбный" и ладил с детьми.

На одном из видео рядом со змеей две девочки, они прикасаются и гладят питона. Но змее, похоже, это не очень понравилось, так как она пыталась уползти, но дети догоняли ее. Никакой агрессии питон не проявлял.

"Мне интересно, куда мама смотрит", — говорит за кадром одна из свидетельниц прогулки питона.

В комментариях, как обычно, люди разделились на две категории. Одни уверены, что питон не представляет угрозы и переживают, не нужна ли змее помощь. Другие же считают, что он может быть опасен и удивляются, что мамы разрешают детям гладить питона.

Стоит отметить, что питон относится к семейству неядовитых змей. Королевский питон (вероятно, это был именно он) достигает 1,5 метров в длину. Они питаются главным образом млекопитающими (крупные питоны заглатывают шакалов, дикобразов и т. д.), а также птицами, крупными ящерицами. Добычу ловят, хватая её зубами и одновременно сжимая кольцами своего тела. Известны случаи нападения питонов на человека, в том числе и на своих хозяев, хотя эти случаи крайне редки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях во Львовской области было зафиксировано очередное нападение змеи на человека. В поселке Славское змея укусила мужчину за ногу.