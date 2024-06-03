Одна из стран ЕС будет платить украинцам за возвращение домой, а Безуглая снова советует им "сдавать паспорта" (видео)

Она получила жесткий ответ

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая снова заявила, что военнообязанные украинцы за границей, которые не обновят свои данные в ТЦК, должны сдать украинские паспорта и "взять другие". Тем временем Чехия запускает программу добровольного возвращения украинцев домой: государство будет оплачивать беженцам билеты на автобус, а больным оплатит транспортировку в машине скорой помощи.

Проект будет действовать с июня по ноябрь, максимальное количество людей, которым оплатят возвращение в Украину — 400 человек. Организовать санитарный транспорт смогут не более, чем для 30 пациентов, сообщает Radio Prague International. По данным МВД Чехии, по состоянию на апрель в стране проживало около 339 тысяч украинцев со временной защитой.

А вот Марьяна Безуглая в эфире ток-шоу "Новый отсчет" заявила, что украинцы за границей, которые не хотят становиться на воинский учет, должны "сдавать паспорта" (то есть, отказываться от гражданства). Ей возразила Юлия Клименко, народный депутат Украины от партии "Голос", которая пояснила, что тех, кто не обновит данные, объявят в розыск.

"Хорошо, пусть сдает украинский паспорт, берет другой", — заявила Безуглая.

Клименко спросила "вы готовы потерять 11 млн людей?", на что Безуглая ответила вопросом "а они наши? Они сделали свой выбор". В ответ ее оппонентка напомнила, что именно они 30 лет пересылали в Украину по 18 млрд долларов ежегодно.

"Которые кормили вас, в том числе, налогами", — сказала она.

Стоит отметить, что Безуглая делает подобные заявления уже не впервые. В конце апреля она также призывала украинцев, которые "не хотят исполнять свой долг" "сдавать паспорта".

Напомним, согласно постановлению Кабмина, украинские мужчины, которые ранее были сняты с военного учета из-за выезда за границу сроком более 3 месяцев, обязаны лично явиться в ТЦК для постановки на учет. На это у них есть срок до 16 июня — 30 дней со дня вступления в силу соответствующего постановления Кабинета министров.