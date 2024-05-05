"Боже, прости ее бестолковую": нардепка Безуглая наехала на украинцев за фото с пасками, в сети уже ответили

Украинцы в комментариях ответили сразу на все вопросы депутата

Почему мобилизованный воин должен видеть, как вы пекли паску у себя в тылу во всех ракурсах, спрашивает у своих подписчиков народная депутат Украины Марьяна Безуглая, которая несколькими днями ранее иронизировала с депутатов, делавших фото со Столтенбергом в Верховной Раде.

Сообщение Безуглая сделала на своей странице в Facebook. По ее словам, подобные фотографии раздражают военных, которые на фронте защищают нашу страну от российских оккупантов.

"Некоторые люди считают приемлемым демонстрировать паски и домашний уют в это время? Почему мобилизованный воин должен видеть, как вы пекли паску у себя в тылу во всех ракурсах? Когда знакомые военные приезжают в Киев, то часто жалуются, а вы не …ели? Война есть?", — написала Безуглая.

Призыв депутата "запрятать свои паски" люди восприняли, скажем так, прохладно. Очередное сообщение Безуглой собрало просто шквал разных комментариев.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как Марьяна Безуглая вляпалась в громкий скандал из-за нового законопроекта, а оправдываясь, вскочила в еще один.