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Женщины могут получить серьезный штраф: что нужно знать о мобилизации в июле

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Мобилизация в Украине Новость обновлена 29 июня 2024, 14:22
Мобилизация в Украине. Фото Коллаж

Женщинам напомнили о правилах мобилизации в июле

В Украине мобилизация в июле продолжится вместе с военным положением. Вместе с тем, до 16 июля военнообязанные мужчины и женщины обязаны обновить данные в ТЦК. В противном случае им грозит серьезный штраф.

Мобилизация женщин с 1 июля, как и ранее, остается добровольной и без их желания призвать в армию женщин не могут. Но у женщин-медиков есть обязанность встать на военный учет до 16 июля. Остальные девушки могут встать на учет по своему желанию.

Если медработницы этого не сделают, то им, на ровне с мужчинами, грозит штраф за нарушение правил военного учета в сумме от 17 000 до 25 500 гривен. После постановки на учет военнообязанные женщины получат в ТЦК приписное свидетельство, без которого они не смогут устроиться на официальную работу.

К военнообязанным относятся женщины следующих специальностей:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиологии и эпидемиологии.

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#Женщины #Медики #Мобилизация