Женщины могут получить серьезный штраф: что нужно знать о мобилизации в июле

Женщинам напомнили о правилах мобилизации в июле

В Украине мобилизация в июле продолжится вместе с военным положением. Вместе с тем, до 16 июля военнообязанные мужчины и женщины обязаны обновить данные в ТЦК. В противном случае им грозит серьезный штраф.

Мобилизация женщин с 1 июля, как и ранее, остается добровольной и без их желания призвать в армию женщин не могут. Но у женщин-медиков есть обязанность встать на военный учет до 16 июля. Остальные девушки могут встать на учет по своему желанию.

Если медработницы этого не сделают, то им, на ровне с мужчинами, грозит штраф за нарушение правил военного учета в сумме от 17 000 до 25 500 гривен. После постановки на учет военнообязанные женщины получат в ТЦК приписное свидетельство, без которого они не смогут устроиться на официальную работу.

К военнообязанным относятся женщины следующих специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиологии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сохраняется ли право на отсрочку за студентом, которого отчислили. Адвокат подробно объяснил.