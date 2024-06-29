Женщины могут получить серьезный штраф: что нужно знать о мобилизации в июле
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Женщинам напомнили о правилах мобилизации в июле
В Украине мобилизация в июле продолжится вместе с военным положением. Вместе с тем, до 16 июля военнообязанные мужчины и женщины обязаны обновить данные в ТЦК. В противном случае им грозит серьезный штраф.
Мобилизация женщин с 1 июля, как и ранее, остается добровольной и без их желания призвать в армию женщин не могут. Но у женщин-медиков есть обязанность встать на военный учет до 16 июля. Остальные девушки могут встать на учет по своему желанию.
Если медработницы этого не сделают, то им, на ровне с мужчинами, грозит штраф за нарушение правил военного учета в сумме от 17 000 до 25 500 гривен. После постановки на учет военнообязанные женщины получат в ТЦК приписное свидетельство, без которого они не смогут устроиться на официальную работу.
К военнообязанным относятся женщины следующих специальностей:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиологии и эпидемиологии.
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