Некоторые украинцы должны пройти ВВК в июле: кого это касается
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это касается мужчин от 25 до 55 лет
В июле 2024 года в Украине могут получить отсрочку 14 категорий граждан, среди которых есть лица с инвалидностью. Им нужно проходить военно-врачебную комиссию, по результатам которой будет решено, можно ли личность мобилизовать.
Лица с инвалидностью любой группы мобилизуются добровольно и это правило будет действовать в течение месяца. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", передает "УНИАН".
Мобилизация лиц с инвалидностью в июле
Украинец с какой-либо группой инвалидности не может быть мобилизован. Ему необходимо пройти ВВК, чтобы подтвердить его. После этого, по решению комиссии, лицу предоставляется отсрочка или нет.
Лица с инвалидностью 3 группы могут мобилизовать по собственному желанию, если непригодность к службе подтверждена комиссией. Однако, если решение ВЛК говорит, что мужчина или женщина годен к службе, то их могут призвать.
Лица с инвалидностью 2 группы мобилизуются по заключению ВВК добровольно. Они могут призываться на службу, если могут самостоятельно заботиться о себе и не нуждаются в постоянном уходе.
Что касается лиц с инвалидностью 1 группы, то их мобилизация очень редкая, ведь у этих людей самые серьезные заболевания и они не могут заботиться о себе.
Перекомиссия для украинцев, имеющих ограничение или отсутствие, осуществлять деятельность
Мужчины с инвалидностью 2 и 3 группы от 25 до 55 лет должны пройти перекомиссию в течение 9 месяцев, если степень расстройства функций организма была установлена после 24 февраля 2022 года. Направление на прохождение ВВК будет отправлено в электронный кабинет.
На военно-врачебную комиссию необходимо взять справку МСЭК, пенсионное удостоверение и результаты обследования, которые могут подтвердить наличие заболевания.
ВВК можно не проходить, если наступила инвалидность:
- в результате ранений, полученных на военной службе;
- из-за психических расстройств и интеллектуальных нарушений;
- вследствие отсутствия конечности, кистей рук, стоп ног, одного из четных органов;
- через онкологию;
- через паралитический синдром или церебральный паралич;
- с детства.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 9 категорий украинцев не смогут получить отсрочку в июле.