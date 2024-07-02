Некоторые украинцы должны пройти ВВК в июле: кого это касается

Это касается мужчин от 25 до 55 лет

В июле 2024 года в Украине могут получить отсрочку 14 категорий граждан, среди которых есть лица с инвалидностью. Им нужно проходить военно-врачебную комиссию, по результатам которой будет решено, можно ли личность мобилизовать.

Лица с инвалидностью любой группы мобилизуются добровольно и это правило будет действовать в течение месяца. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", передает "УНИАН".

Мобилизация лиц с инвалидностью в июле

Украинец с какой-либо группой инвалидности не может быть мобилизован. Ему необходимо пройти ВВК, чтобы подтвердить его. После этого, по решению комиссии, лицу предоставляется отсрочка или нет.

Лица с инвалидностью 3 группы могут мобилизовать по собственному желанию, если непригодность к службе подтверждена комиссией. Однако, если решение ВЛК говорит, что мужчина или женщина годен к службе, то их могут призвать.

Лица с инвалидностью 2 группы мобилизуются по заключению ВВК добровольно. Они могут призываться на службу, если могут самостоятельно заботиться о себе и не нуждаются в постоянном уходе.

Что касается лиц с инвалидностью 1 группы, то их мобилизация очень редкая, ведь у этих людей самые серьезные заболевания и они не могут заботиться о себе.

Перекомиссия для украинцев, имеющих ограничение или отсутствие, осуществлять деятельность

Мужчины с инвалидностью 2 и 3 группы от 25 до 55 лет должны пройти перекомиссию в течение 9 месяцев, если степень расстройства функций организма была установлена после 24 февраля 2022 года. Направление на прохождение ВВК будет отправлено в электронный кабинет.

На военно-врачебную комиссию необходимо взять справку МСЭК, пенсионное удостоверение и результаты обследования, которые могут подтвердить наличие заболевания.

ВВК можно не проходить, если наступила инвалидность:

в результате ранений, полученных на военной службе;

из-за психических расстройств и интеллектуальных нарушений;

вследствие отсутствия конечности, кистей рук, стоп ног, одного из четных органов;

через онкологию;

через паралитический синдром или церебральный паралич;

с детства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 9 категорий украинцев не смогут получить отсрочку в июле.