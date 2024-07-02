Есть несколько целей: политолог сказал, чего ждать от визита Орбана в Украину

Есть ряд вещей, которые венгерский политик может обсудить на встрече

Во время своего визита в Киев и общения с украинским президентом Владимиром Зеленским венгерским премьер-министр Виктор Орбан может указать сразу на несколько важных моментов. В частности, может идти речь о том, как закончить войну не военным путем.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал политолог Александр Якубин. По его словам, визит венгерского премьера имеет сразу несколько целей.

"Во-первых, формально мы понимаем — это начало председательства Венгрии в Совете Европы в ближайшие полгода. Но я думаю, здесь есть и другие цели. Во-первых, мы видим, что когда уже начались переговоры между Украиной и Европейским Союзом насчет полноценного членства, Венгрия сразу неформально выдвинула около 11 пунктов, которые касаются венгерского нацменьшества в Украине, ее праве и так далее", — сказал Якубин.

Политолог не исключает, что Виктор Орбан будет пытаться продвигать эти моменты. Он может он этом заявлять как публично, так и непублично.

"Второй момент связан с позицией самой Венгрии насчет украинско-российской войны. То есть, с самого начала Венгрия себя позиционировала как страна, которая выступает за начало переговоров. Мы видим, что сейчас, в принципе, на Западе начали обсуждаться понемногу, как можно закончить российско-украинскую войну не военным путем. То есть, я не говорю, что мы уже видим эти процессы, но такие обсуждения ведутся. Здесь можно вспомнить и заявления Трампа, ряд представителей ультраправых, ультралевых в Европе. Кстати, часть из них сейчас увеличила свое представительство в парламенте", — высказал свое мнение собеседник.

Он также не исключает, что Орбан тоже хочет выступить неким посредником в этом процессе. Он видит, что изменилась атмосфера и пытается каким-то образом и Венгрию встроить в этот процесс.

"Тем более, на фоне заявления Зеленского, как он видит себе, будет ли вообще переговорный процесс с Россией, что это может быть что-то вроде зернового соглашения, когда Украину общается со странами, а те уже в свою очередь общаются с Россией. Я думаю, что потенциально эти вещи Орбан тут тоже может обсуждать", — пояснил Якубин.

Наш собеседник также не исключает, что важность этого визита связана с тем, что Орбан является одним из "коммуникаторов". В частности, у него есть выход на Дональда Трампа.

"Мы видим, что происходит с американской избирательной кампанией. Официальному Киеву этого выхода нехватает. Я думаю, что тут будет попытка и этот момент каким-то образом применить. Или Киев официальный, или президент Зеленский попробуют это каким-то образом использовать", — говорит Якубин.

Также политолог добавляет, что в последнее время Орбану с его политическими союзниками из других стран Европы практически удалось сформировать собственную политическую группу в Европарламенте.

"Это означает, что их влияние будет больше, чем было до этого. А от Европарламента будет зависеть, во-первых, часть финансовых вопрос и вопросы, связанные с кадровой политикой ЕС. То есть то, что и на нас сейчас будет иметь влияние", — подытожил политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе совместного брифинга с Владимиром Зеленским Виктор Орбан сделал предложение насчет прекращения огня.