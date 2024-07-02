Откровенный "защитник" РФ и не только: чем известен премьер Венгрии Орбан, приехавший к Зеленскому

На своей должности он с 2010 года

В Киев с запланированным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими скандальными заявлениями против поддержки Украины. Политическая позиция главы венгерского правительства достаточно противоречива, ведь он балансирует между формальной поддержкой территориальной целостности Украины и критикой западной политики в отношении России.

Что известно о скандальном политике, выяснял "Телеграф". Отметим, что в этом году Орбану исполнился 61 год и на своей нынешней должности он уже 14 лет.

По образованию скандальный премьер – юрист. Он изучал право в Университете Этвеша Лоранды в Будапеште. Но уже в 1988 году, в свои 25 лет, Орбан стал одним из основателей партии "Фидес" (Альянс молодых демократов).

В 1990 году началась политическая карьера главы правительства Венгрии. И уже в 1998 году он впервые занял должность премьер-министра, на которой пробыл до 2002 года. Вернулся Орбан к премьерству уже в 2010 году и находится на этом посту до сих пор.

Отметим, что Орбан известен своими консервативными взглядами на социальные вопросы, а в сторону либерализма и глобализации выражает многочисленную критику. Также критикует политику ЕС, особенно насчет миграции. В своих заявлениях не раз настаивал на важности защиты национальных интересов.

К Орбану достаточно противоречивое отношение на политической арене, ведь сторонники считают его защитником национальных интересов Венгрии, тогда как критики обвиняют в авторитарных тенденциях и подрыве демократических институтов.

Позиция в отношении Украины и России

В контексте Украины венгерский премьер отличается своей дружественной к России позицией. Он неоднократно выступал против санкций в отношении России, утверждая, что они больше вредят Европе, чем РФ.

Какие еще скандальные заявления делал Орбан:

Запад должен гарантировать России безопасность, а не вооружать Украину.

Он критиковал поддержку Украины со стороны ЕС, утверждая, что это истощает экономику Европы.

Высказывался за необходимость прямых переговоров между США и Россией по Украине, игнорируя при этом саму Украину.

Мир в Украине возможен только при условии победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Сравнивал войну в Украине с "пожаром в соседнем доме", намекая, что Венгрия не должна активно вмешиваться.

Выступал против вступления Украины в НАТО, аргументируя это тем, что может спровоцировать дальнейшую эскалацию со стороны России.

В поддержку Украины Виктор Орбан делал гораздо меньше заявлений. Но некоторые из них достойны внимания, хотя они часто выглядят достаточно ограниченными или противоречивыми:

Венгрия признает территориальную целостность Украины и не поддерживает аннексию Крыма Россией.

Он высказывался о предоставлении гуманитарной помощи Украине, особенно в контексте поддержки этнических венгров в Закарпатье.

Заявлял о готовности Венгрии принимать украинских беженцев, хотя критиковал общеевропейскую миграционную политику.

Он поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, хотя и с определенными оговорками.

Высказывался за мирное урегулирование конфликта, хотя видение этого процесса часто отличается от позиции большинства западных стран.

Он заявлял о поддержке суверенитета Украины, хотя и критиковал некоторые аспекты украинской политики, особенно в отношении прав венгерского меньшинства.

Важно отметить, что эти заявления часто сопровождаются критикой политики Украины или западных стран по поводу конфликта.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО собирается провести военную миссию в Украине, но Будапешт не будет в ней участвовать.