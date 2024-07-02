Виктор Орбан прибыл в Киев: о чем будет говорить с Зеленским

Приезд венгерского премьера был официально подтвержден

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с запланированным визитом в Киев во вторник, 2 июля. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши. По его словам, премьер будет вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, которая на ротационной основе председательствует в Совете Европейского Союза, прибыл во вторник утром в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, президентом Украины", — сказал Берталан Хаваши.

Он подчеркнул, что главной темой переговоров станет возможность достижения мира.

"Виктор Орбан и Владимир Зеленский обсудят текущие проблемы двусторонних отношений между Венгрией и Украиной", — сообщил руководитель пресс-службы.

Стоит добавить, что венгерский премьер не посещал Украину ни при каденции Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Виктор Орбан хочет создать "мирную коалицию". Она должна помочь завершить войну в Украине.