Будут ходить пешком? Могут ли уклонисты потерять возможность управлять автомобилем

Разъяснение дали эксперты

В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение. Военнообязанными есть мужчины от 18 до 60 лет, однако некоторые из них уклоняются от призыва.

Могут ли в таком случае украинцы потерять водительское удостоверение. На этот вопрос ответили спикер Полтавского областного ТЦК СП майор Роман Истомин и спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин изданию "РБК-Украина".

По словам Истомина, если начальник ТЦК получил письменный ответ от полиции о невозможном административном задержании и доставке лица, то он направляет украинцу рекомендованное письмо требования об исполнении обязанностей в бумажном формате по почте.

В случае если лицо в течение 10 дней со дня вручения повестки не обратилось в ТЦК или СП добровольно, то они обращаются в суд.

"О временном ограничении такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок до выполнения или отзыва такого требования. Дальше уже будет судебное решение", — сказал Истомин.

Лазуткин также подтвердил слова пресс-секретаря Полтавского ТЦК СП, напомнив, что в законе речь идет о временном ограничении управления машины. Если лицо обновило свои данные, то суд отменяет этот запрет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из лиц в Украине может быть мобилизован с 1 июля.