"Есть тренд": глава ЦПК Шабунин отреагировал на обвинения в уклонении от мобилизации и подделке документов

Антикоррупционер считает, что в НАПК подделать документы невозможно

В сети появилась информация о том, что глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подделал документы, чтобы уклониться от воинской службы. Сам антикоррупционер уже отреагировал на информацию.

Шабунин дал интервью изданию NV, в котором рассказал, что видел сообщения об открытии уголовных дел, но отмечает, что подделать документы в НАПК невозможно.

"Если я правильно понимаю, то заявителем там является адвокат Кравец — это часть команды Павла Вовка из ОАСК (бывшего председателя Окружного административного суда города Киева, — ред.). Это тот Кравец, который на этой неделе ударил представительницу Минюста, защищая активы Богуслаева от конфискации. Меня не уведомляли, не вызывали", — рассказал он.

В то же время Шабунин говорит, что мобилизировался в ТРО Киева на второй день вторжения и не стал бы подделывать официальные письма. По его словам в НАПК есть электронный документооборот и подделать там что-либо невозможно.

"В целом, мне удается очевидным, что есть тренд атак на антикоррупционные организации, антикоррупционных журналистов и, я подозреваю, что и на независимые медиа тоже", — сказал он.

Как сообщалось ранее, информацию об уголовных делах против Шабунина обнародовал блогер Владимир Бойко в соцсети Facebook. По его словам, два уголовных производства было открыто Государственным бюро расследований по ч. 4 ст. 409 УК (уклонение от военной службы) и ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа).

Он сообщил, что Шабунин якобы передал в свою воинскую часть письма с подписями главы НАПК Александра Новикова и его заместителя Артема Сытника с просьбой перевести его в НАПК.

По его данным, руководство антикоррупционного агентства говорит, что не знает о каких документах идет речь. Бойко также отмечает, что его интересует то, на каком основании руководитель воинской части после перевода Шабунина в НАПК продолжал выплачивать ему ежемесячно 23 тысяч гривен денежного обеспечения и еще 30 тысяч гривен за выполнение боевых заданий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет, если военнообязанный игнорирует повестку в ТЦК, и в каком случае ему грозит уголовный срок.