В каких случаях ТЦК подают на розыск и как выяснить, не разыскивают ли именно вас

Проверить свой статус можно самостоятельно

В Украине продолжается общая мобилизация и большинство мужчин призывного возраста могут получить повестку. Вместе с тем, определенное количество военнообязанных сталкивается с тем, что находится "в розыске".

Кто-то попал в такую базу ошибочно, кто-то за нарушение правил военного учета. Телеграф разобрался, в каких случаях ТЦК и СП подают лицо на розыск и как выяснить, не находитесь ли в розыске именно вы.

Основания об объявлении в розыск военнообязанного:

неявка по повестке на уточнение военно-учетных данных;

игнорированием направления на прохождение ВЛК;

неявка по мобилизационному распоряжению в районный ТЦК и СП;

игнорирование распоряжения об уведомлении военнообязанных;

уклонение от направления на военную службу;

отказ от обновления военно-учетных данных в определенный законом срок;

отказ в постановке на военный учет;

отсутствие актуального военно-учетного документа;

уклонение от военного учета

После фиксации того или иного нарушения, или нескольких одновременно, начальник районного ТЦК и СП может обратиться в Национальную полицию с уведомлением о необходимости розыска правонарушителя для привлечения его к административной ответственности.

Как проверить, в розыске ли вы?

Самостоятельно проверить, находитесь ли вы в розыске можно простым и надежным способом — установить приложение Минобороны "Резерв+", обновить свои данные и узнать свой статус. После обновления данных приложение подтягивает информацию, содержащуюся в Едином государственном реестре военнообязанных, призывников и резервистов. Если вы находитесь в розыске, это будет отмечено в приложении.

Также можно воспользоваться приложением "Дія" и проверить, через раздел "Исполнительные производства" не заведено ли на вас какое-либо дело. Нелишне будет проверить и вкладку "штрафы". Ведь прежде чем "попасть в розыск", вы должны уплатить штраф за нарушение правил военного учета.

В то же время следует отметить, что ряд адвокатов вообще не соглашаются с понятием "объявления в розыск". Так, юристы утверждают, что понятие розыска применяют только к тем людям, которые совершили уголовное преступление. При этом нарушение правил военного учета – статья 210 Кодекса Украины об Административных правонарушениях.

В то же время за уклонение от мобилизации на гражданина может быть возбуждено уголовное производство. Но даже в таком случае, когда нарушитель будет считаться подозреваемым, в розыск его можно объявить только по решению суда, следователя или прокурора (проверить этот статус можно на сайте сервиса МВД).

Однако на деле статус "в розыске" все-таки задействуется. С другой стороны, стоит заметить, что специально вас никто не будет разыскивать, у полиции на это просто нет времени.

Если же полицейские случайно натолкнутся на такого человека, они проверят его личность по базе АРМОР и таким образом выяснят, уклоняется ли мужчина от воинского долга.

На практике это возможно в трех ситуациях:

полиция подходит к случайным прохожим на улице и предлагает предъявить документы.

остановка машины за нарушение ПДД.

остановка машины на блокпосте.

По словам адвоката Руслана Ружицкого, в 90 процентах случаев человек в базе АРМОР есть, ведь ТЦК направляют письма массово.

Что делать, если вы в розыске?

Если во время первой авторизации в приложении "Резерв+" у вас появился статус "в розыске", попробуйте пройти повторную авторизацию позже. Если статус не исчез после повторной авторизации, единственное, что остается — лично идти в ТЦК и СП и повторно обновить данные.

При этом, если вас выявят сотрудники полиции или представители районного ТЦК и СП, то они имеют право осуществить административное задержание на 3 часа и доставить вас в ближайший отдел районного ТЦК и СП.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что освободить от мобилизации может инвалидность одного из родителей. Это возможно только в случае, если нет других лиц, которые обязаны ухаживать за родителями за законом.