Инвалидность родителей может освободить от мобилизации: что для этого нужно

Для отсрочки не потребуется даже заключение

Во время действия общей мобилизации некоторые могут получить отсрочку. В частности, военнообязанные, которые имеют одного из родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) с такой инвалидностью, освобождаются от призыва. Это возможно лишь в случае, если нет других лиц, которые обязаны ухаживать за родителями призывника по закону.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на юриста, соучредителя БФ "ProUkraine" Станислава Лифлянчика. Получат отсрочку только те мужчины или женщины, которые лично обязаны ухаживать за родителями.

Для получения отсрочки от мобилизации необходимо подать в соответствующее ТЦК заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации. К нему необходимо прикрепить документы, подтверждающие родственные связи с человеком с инвалидностью.

Документы, которые подтверждают невозможность других лиц осуществлять уход за человеком с инвалидностью:

документ, подтверждающий инвалидность такого лица;

документ, подтверждающий его потребность в постоянном уходе;

документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода), в котором указываются сведения об отсутствии других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход.

Документы, которые подтверждают инвалидность лица, нуждающегося в уходе:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной МОЗ Украины;

удостоверение, которое подтверждает соответствующий статус лица с инвалидностью;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законодательством Украины;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики Украины;

заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о потребности в постоянном уходе (для лиц с инвалидностью II группы).

Ранее мы рассказывали, кто в июле может получить отсрочку от мобилизации. Также напомним, что инвалидность жены может освободить от мобилизации.