Сотни тысяч мужчин вздохнут с облегчением: в "Резерв+" исправили важную ошибку, говорят в Минобороны

Статус безосновательно получили сотни тысяч граждан

В приложении Минобороны "Резерв+", который уже через несколько недель получит статус военного билета, удалось снять с "розыска" более 700 тыс. граждан. Речь именно о безосновательном статусе.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет "Судебно-юридическая газета". По ее словам, именно приложение "Резерв+" помогло обратить внимание на проблемы в реестре "Оберіг".

"Один из пробелов — хорошо известный вам статус "в розыске", который безосновательно отражался у 710 000 граждан. Представьте себе, этот статус без юридических оснований было у такого же количества наших граждан, которое может сравниться с населением Львова до полномасштабного вторжения. Почему граждане имели такой статус? Если человек нарушал правила военного учета — например, игнорировал "повестки", ТЦК обращалось в Национальную полицию. Но фактически количество таких обращений составляет около 25%", — заявила Черногоренко.

На деле же статус "в розыске" безосновательно получили и гражданские и многие действующие военнослужащие. При этом данные последних, например, по тем или иным причинам, просто не были оцифрованы своевременно.

Цифровая команда Минобороны исправила ошибку. Если вас сняли с "розыска", в ТЦК обращаться не нужно. Советуем авторизоваться в приложении повторно, чтобы увидеть свой обновленный статус.

По состоянию на 29 мая, уже 710 тыс. граждан сняты с безосновательного "розыска".

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, почему могут возникнуть проблемы с "Резерв+" и публиковал ответы Минобороны на наиболее распространенные вопросы работы приложения. Больше об этом читайте в материале "Телеграфа": "Почему глючит Резерв+. В Минобороны ответили на популярные вопросы".