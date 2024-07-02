Могут ли ВСУ набрать 200 тысяч человек до конца года: нардеп оценил темпы мобилизации

В Украине сейчас удовлетворительные темпы мобилизации

Для Украины вполне реально мобилизировать до конца года 200 тысяч человек. Мало того, она может доукомплектовать все свои подразделения за этот срок.

Об этом рассказал секретарь комитета ВР по национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Киев 24". Он отметил, что для этого необходимо просто поддерживать существующие темпы мобилизации.

"Если темпы мобилизации не будут спадать, такие, как у нас есть сейчас, то мы эти планы легко выполним", — сказал Костенко и уточнил, что говорит о тех 200 тысячах военнослужащих, о которых писали западные СМИ.

При этом он добавил, что при поддержании нынешних темпов мобилизации Украина сможет до конца года укомплектовать все свои подразделения "до этапа боеготовые".

"Это высокий процент (комплектации, — ред.), которого возможно вообще никогда не было", — сказал нардеп.

Как сообщалось ранее, оценку в 200 тысяч человек дало издание Die Welt, которое отметило, что такое число людей необходимо набрать ВСУ для того, чтобы восполнить потери и сформировать новые бригады. При этом там отмечалось, что Украина существенно отстала от этой цифры.

Напомним, ранее Костенко положительно оценил темпы нынешней мобилизации. Ведь за последний месяц в ВСУ "набрали, как за последние полгода".