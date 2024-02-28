"Это самая тупая вещь": Карлсон поразил неожиданными словами о Путине

Телеведущему во время интервью с Путиным не понравилось, как тот пытался очернить Украину

Американский журналист Такер Карлсон, недавно взявший интервью у российского диктатора Владимира Путина, заявил, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами. А так называемую "денацификацию", которую в РФ считают одной из целей войны, он назвал "самой тупой вещью".

Об этом Карлсон сказал в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана. Коллега Такера поинтересовался у него, что тот думает о том, что Путин оправдывает кровавую войну в Украине якобы "денацификацией.

По словам Карлсона, попытки Владимира Путина оправдать агрессию против Украины необходимостью провести "денацификацию" — это не что иное, как попытка назвать украинцев "злом".

"Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что это значит. "Денацификация?" — ответил Карлсон.

К тому же, журналист признался, что ему не понравилась та часть интервью, в которой Путин пытался очернить Украину. Карлсон считает, что обозначение кого-то "нацистом" является просто способом назвать человека "злом". Впрочем, в ходе беседы с Путиным у него действительно сложилось впечатление, что диктатор и вправду верит в засилье неонацистов в Украине.

"Дело в том, что "нацизм", чем бы он ни был, является неотъемлемым понятием от немецкого народа. Это было националистическое движение в Германии (…) Я сам антинацист. Но не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Называть их (украинцев) нацистами, это как-то очень по-детски", — сказал Карлсон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Такер Карлсон сказал в подкасте своему коллеге Фридману, что Украина может быть причастна к смерти Алексея Навального. При этом возможную вину России он сразу отрицает. Он даже называл идиотами всех, кто так считает.

Помимо этого были и другие заявления со стороны Карлсона, которые буквального говорили о его заигрывании с Россией. К примеру, телеведущий заявлял, что Путин якобы готов на компромисс и якобы он хочет закончить войну в Украине.