Сразу несколько очередей: появился график отключения света на 5 июля
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В некоторых областях отключения будут и в светло-серой зоне
В Украине продолжаются почасовые отключения света, вызванные российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. В пятницу, 5 июля графики отключения будут действовать на протяжении суток.
Об этом предупредили в ДТЭК. Также там отметили, что в Киеве и четырех областях будут применяться отключения света в светло-серой зоне.
"Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: напоминаем, что может применяться светло-серая зона отключений", — отметили в ведомстве.
В графиках существуют три категории отключений:
- темно-серая зона – это время, когда света точно нет;
- светло-серая зона – отключения света возможны;
- белая зона – свет гарантированно есть.
Если в светло-серой зоне отсутствует свет — это все еще действие графика. Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на страницах соцсетей Укренерго.
В Укрэнерго добавили, что графики почасовых отключений будут действовать в течении всех суток.
"С 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в оставшиеся часы – три очереди", — отметили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали, что графики отключения света скоро станут более "лайтовыми". Тем временем в Черниговской области они изменяются из-за атаки россиян.