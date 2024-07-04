Відразу кілька черг: з’явився графік відключення світла на 5 липня

У деяких областях відключення будуть і у світло-сірій зоні

В Україні продовжуються погодинні відключення світла, спричинені російськими обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури. У п’ятницю, 5 липня, графіки відключення діятимуть протягом доби.

Про це попередили у ДПЕК. Також там зазначили, що у Києві та чотирьох областях застосовуватимуться відключення світла у світло-сірій зоні.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: нагадуємо, що може застосовуватися світло-сіра зона відключень", — зазначили у відомстві.

У графіках існують три категорії відключень:

темно-сіра зона — це час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона – відключення світла можливі;

біла зона – світло гарантовано буде.

Якщо у світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сторінках соцмереж Укренерго.

В Укренерго такоже додали, що графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби.

"З 00:00 до 03:00 і з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги", — зазначили у відомстві.

Раніше ми розповідали, що графіки відключення світла скоро стануть "лайтовішими". Тим часом на Чернігівщині вони змінюються через атаку росіян.