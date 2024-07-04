Не захотела стоять в очереди: на блокпосте на Закарпатье женщина подралась с пограничниками (видео)

Женщину пришлось успокаивать силой

На блокпосте в Закарпатской области произошел конфликт между женщиной и сотрудниками ГПСУ. Все из-за того, что она не захотела стоять в очереди.

Кадрами с места происшествия поделился журналист Виталий Глагола в своем telegram-канале. По его словам, женщина возвращалась с родственниками с отдыха, но решила не становиться в очередь вместе со всеми, а объехать ее.

Это она попыталась аргументировать тем, что ее ребенку стало плохо. В конечном итоге пограничники остановили машину и все же заставили стать в очередь, но вместо того, она попыталась просто проехать по своим делам, что и привело к конфликту.

Пограничники ее остановили и вытащили из машины, после чего женщина устроила скандал и оказывала сопротивление.

Как сообщалось ранее, в Одессе произошел скандал в одной из ветеринарных клиник, где один из клиентов обматерил врача, который потерял ноги защищая Украину.

Позже зачинщика заставили извиниться перед бывшим военнослужащим, однако тот сообщил, что все равно напишет заявление в полицию. Мало того, в сети установили, что грубияном оказался один из местных предпринимателей.