В Черновицкой области военные силой затащили мужчину в автобус: в ТЦК "оригинально" оправдались (видео)

Очередной инцидент с ТЦК возмутил украинцев

В Черновицком ТЦК и СП прокомментировали очередной случай принудительной мобилизации мужчины. Там заявили, что военнообязанному просто "помогли вернуться в автобус".

Об этом заявили в пресс-службе ТЦК. Видео инцидента публикуют в Telegrm-каналах, а украинцы массово осуждают действия военных.

На кадрах видно, как от нескольких мужчин в военной форме пытается скрыться мужчина в гражданской одежде. Один из военных хватает его за руку и толкает в сторону желтого автобуса, рядом с которым и происходили действия. Он в грубой форме говорит мужчине, чтобы тот вернулся на свое место и сел. В итоге двое военных за руки и шею затягивают военнообязанного в автобус, но тот активно сопротивлялся.

В ТЦК рассказали, что мужчина, которого признали годным к военной службе, пытался сбежать во время отправки в учебный центр. Сотрудники ТЦК были вынуждены применить силу. Также украинцам напомнили, что в Украине продолжается мобилизация и защищать страну — долг каждого.

"Военнослужащие ТЦК и СП вынуждены были помочь гражданину вернуться в автобус и отбыть для прохождения базовой военной подготовки. Напоминаем, что в стране идет общая мобилизация и конституционной обязанностью каждого гражданина является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. В то же время войска нуждаются в поддержке и пополнении личным составом. Призываем граждан достойно относиться к исполнению воинского долга, а не уклоняться от защиты Родины", — сказано в заявлении военкомата.

Украинцы в сети возмутились как самим видео, так и объяснением ТЦК, которое "звучит просто смешно". Они с сарказмом добавили, что из этого мужчины выйдет "сильный воин", который мотивирован защищать свою страну.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что во Львове мужчину ТЦК затолкало в автобус. Позже он показал синяки на своих ногах, а в ТЦК попытались оправдаться.