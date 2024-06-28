"Не колл-центр" за три тысячи долларов: в Днепропетровской области предлагают поджигать машины работников ТЦК

Подобную работу предлагают только жителям Украины

Россияне продолжают обстреливать украинцев не только ракетными ударами. Необычной "атаке" подверглись жители Днепропетровской области. В Telegram им приходят сообщения с предложением за деньги поджигать машины работников ТЦК.

Об этом пишет Telegram-канал "Ну і Дніпро". Там показали скриншоты сообщений с подобными предложениями.

В одном из сообщений жителям предлагают работу на неполную занятость с заработной платой от 3 тысяч долларов. Отмечается, что работа анонимна, конфиденциальна и только для жителей Украины.

Сообщения с предложением о необычной "работе"

Такие предложения о работе приходят на Днепропетровщине

"От вас требуется разово или многоразово поработать поджигателем. Сжигать предстоит на ваш выбор автомобили ТЦК", — говорится в другом сообщении.

Там же отмечается, что мишени по заданным критериям, время работы и количество исполнителей может выбирать сам поджигатель. От работодателя требуются только методы поджога и варианты использования горючих жидкостей. За такую работу также предлагается оплата в размере 3 тысяч долларов. Telegram-канал "Ну і Дніпро" предупреждает, что за этими сообщениями стоят россияне.

Добавим, что российские хакеры действуют и в Польше. Не так давно они взломали ресурсы государственного информационного агентства Польши PAP и запустили новость об объявлении мобилизации с 1 июля 2024 года.