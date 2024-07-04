ТЦК заважає вести бізнес: у Карпатах місцеві заблокували блокпост, у ЗСУ відреагували

У ЗСУ не розуміють, проти чого саме протестували жителі Ворохти

У Ворохті на Івано-Франківщині, де місцеві жителі напали на військових, прибрали блокпост. При цьому перевірки документів працівниками ТЦК не буде припинено.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Захід". Місцеві жителі заявили, що військові відлякують туристів.

Інцидент стався сьогодні, 4 липня. Мешканці міста Ворохта на Івано-Франківщині перекрили дорогу і не давали співробітникам ТЦК виконувати свою роботу. За їхніми словами, люди бояться перевірок документів, тому перестали приїжджати на відпочинок, через що туристичне селище втрачає дохід. А в ОК "Захід" додали, що місцеві напали на одного з військовослужбовців, який ніс службу на блокпості та побили машину.

"Цей військовослужбовець був поранений і воював за "подібних осіб". Таке спасибі", — кажуть в ОК.

У командуванні додали, що не розуміють, проти чого бунтували місцеві жителі — проти своїх односельців, які захищають Україну від росіян, сотень тисяч інших захисників чи проти України як країни загалом. Також вони навели приклад діяльності партизанів у Ворохті.

"Ці питання риторичні. Не риторичним є одна теза: військовослужбовці й надалі перевірятимуть документи всіх приїжджих. Крапка. У нас йде війна. І всі чоловіки на фронті чи у відпустці з фронту. От ті, хто у відпустці, можуть спокійно приїхати та відпочити. Ніхто їх не чіпає. Колись у Ворохті місцеві жителі йшли в підпілля, щоб воювати з совєтами. Зараз місцеві жителі виступають проти своєї держави і захищають ухилянтів. Сором", — кажуть в ОК "Захід".

Також "Телеграф" розповідав про те, що на блокпості в Закарпатській області жінка побилась із військовими. Вона їхала з відпочинку та не захотіла стояти в черзі.