В Україні послабили графіки відключень світла: в які години не буде електроенергії

Українців вчергове закликали економити електроенергію

У п'ятницю, 5 липня, в Україні дещо послабили графіки погодинних відключень електроенергії. Так, з 11:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги, а решту годин доби будуть діяти три черги відключень.

Про це повідомила пресслужба компанії "Укренерго". Раніше передбачалося, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.

Там також нагадали, що черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

В "Укренерго" нагадали, що головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

Також в компанії зазначили, що на дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Сьогодні висока температура повітря в центральних, південних та східних областях.

"Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів", — підкреслили у компанії.

В "Укренерго" повідомили, що вчора, 4 липня, 14:00 до 21:00 для подолання значного дефіциту в системі, зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини. Сьогодні з 11:00 до 15:00 Україна аварійно прийматиме надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Це дозволить зменшити обсяг обмежень споживання в ці години доби. Також протягом доби здійснюється імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 35 851 МВт*год, з максимальною потужністю 1683 МВт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як дізнатися графіки відключень світла YASNO за своєю адресою. Зробити це швидко та просто.