Жара сделает паузу, а потом снова станет экстремальной: синоптик назвала день с самой комфортной погодой

Местами градусники покажут до +40

В пятницу часть Украины будет плавиться от жары +35 градусов, а другую накроют грозы и град. А вот в субботу, 6 июля, температура воздуха будет комфортной почти по всей стране.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, жара немного спадет даже в восточной части страны. Там все равно будет жарко, но нынешние +35 +37 градусов сменят +30 +32. В большинстве областей в субботу будет +26 +29 градусов. Самым жарким останется юг, где столбики термометров будут показывать 30-35 градусов выше нуля.

Однако уже в воскресенье, 7 июля, Украину снова накроет жара. Воздух раскалится до +30 +35 градусов. Немного легче будет в северных областях, где прогнозируется +26 +29 градусов.

Определять погоду будет антициклон, поэтому серьезных дождей не прогнозируется. По всей стране на выходных будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью.

Следующая неделя не принесет Украине прохлады, более того, жара только усилится с понедельника. Днем температура воздуха будет достигать +33 +37 градусов. На юге, востоке и большинстве центральных областей ожидается 34-39 градусов выше нуля, местами — до +40 градусов.

В Киеве 6-7 июля прогнозируется +27 +29 градусов, без осадков. С начала недели жара в столице снова начнет набирать обороты.

Ранее известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда аномальная жара пойдет на убыль, и где она задержится. Он дал прогноз погоды для Украины на весь июль.