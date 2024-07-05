Часть страны раскалит "африканская жара", а другую накроют грозы и град: прогноз до конца недели

Лето скоро достигнет своего экватора

Значительную часть Украины накрыла жара, которая в ближайшее время местами достигнет +40 градусов. В то же время в нескольких областях Украины в пятницу пройдут грозы с градом.

"Днем 5 июля в большинстве районов Левобережья грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — предупредили в Украинском гидрометцентре.

В дневные часы 5 июля незначительные дожди вероятны также в некоторых западных и южных областях. Днем столбики термометров покажут от 22 до 35 градусов выше нуля.

В субботу, 6 июля, дожди вероятны только в восточных и Харьковской областях, на остальной территории страны без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +14 +21 градус. Днем воздух прогреется до 26-35 градусов с отметкой "плюс".

В воскресенье, 7 июля, дожди прогнозируются в Донецкой и Луганской областях, в остальных регионах сухо и солнечно. Ночью синоптики обещают 14-22 (в Крыму 23) градуса тепла, днем будет +26 +35 градусов.

Ранее известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда аномальная жара пойдет на убыль, и где она задержится. Он дал прогноз погоды для Украины на весь июль.