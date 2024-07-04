"Украина должна согласиться": Путин выдвинул немыслимое условие для прекращения огня

Диктатор также затронул тему прекращения огня

Российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о переговорах с Украиной. Он заявил, что мирное урегулирование через посредников является "крайне маловероятным", но само посредничество поприветствовал.

Об этом Путин сказал во время поездки в Казахстан, где он встретился с лидерами девяти других государств, членов ШОС. По его мнению, завершить войну только через посредников якобы не получится.

"У посредников должны быть определённые полномочия, чтобы подписывать окончательные документы. Неясно, кто гарантирует такие полномочия", — сказал он, но само посредничество поприветствовал.

Также диктатор прокомментировал обещания Дональда Трампа о "быстром завершении войны", в случае победы на президентских выборах в США.

"Я не сомневаюсь, что он это говорит искренне. И мы это поддерживаем. Главный вопрос состоит в том, как именно Трамп будет решать поставленные вопросы", — сказал Путин.

Также президент РФ затронул тему прекращения огня на случай переговоров. Глава Кремля такую возможность отбросил, заявив, что это "невозможно".

"Москва не может объявлять о прекращении огня в надежде на позитивные шаги с другой стороны", — сказал Путин и добавил, что "Украина для прекращения огня должна согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для России".

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин подтвердил готовность договариваться с Украиной на своих условиях.