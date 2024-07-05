Украинцы смогут оформить беспроцентные кредиты: Зеленский сделал важное заявление

Изменения в законодательство для новых программ уже разработаны

Украинцы смогут рассчитывать на полностью беспроцентные кредиты. Власти страны сейчас работают над новыми программами.

Об этом во время видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В пятницу, 5 июля, он принял участие в работе Конгресса местных и региональных властей Украины.

По словам президента, Конгресс предоставит подробные предложения касательно того, как поддерживать украинцев, общины и частные компании в условиях жестких дефицитов электричества. Уже есть изменения для законодательства, которые осталось подготовить и проголосовать. Также уже есть решение правительства на этот счет.

"Есть новые кредитные программы – полностью беспроцентные кредиты для людей и дешевые и лояльные кредиты для бизнеса. Все это должно заработать как можно быстрее", — сказал Владимир Зеленский.

Также "Телеграф" рассказывал о том, может ли военный списать проценты и пеню по кредиту. Адвокат подробно ответила на этот вопрос, который волнует многих украинцев.