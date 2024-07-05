Українці зможуть оформити безвідсоткові кредити: Зеленський зробив важливу заяву

Зміни до законодавства для нових програм вже розроблені

Українці матимуть змогу розраховувати на повністю безвідсоткові кредити. Влада країни зараз працює над новими програмами.

Про це під час відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський. У п’ятницю, 5 липня, він взяв участь у роботі Конгресу місцевої та регіональної влади України.

За словами президента, Конгрес надасть докладні пропозиції щодо того, як підтримувати українців, громади та приватні компанії за умов жорстких дефіцитів електрики. Вже є зміни для законодавства, які залишилося підготувати та проголосувати. Також вже є рішення уряду щодо цього.

"Є нові кредитні програми – повністю безвідсоткові кредити для людей та дешеві і лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше", — сказав Володимир Зеленський.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи може військовий списати відсотки та пеню за кредитом. Адвокат докладно відповіла на це питання, яке хвилює багатьох українців.