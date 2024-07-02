Кто не успел, тот опоздал: какое наказание грозит тем, кто не явился в ТЦК

В некоторых случаях людям грозит даже уголовная ответственность

В связи с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ, Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и усилила положения об общей мобилизации. При этом изменились нормы о наказании за неявку в ТЦК.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" под названием "Суперповестки, штрафы в 17 тысяч, и мобилизация студентов. Главные изменения по призыву в июле".

Отмечается, что последним днем для обновления учетных данных является 16 июля. До этого времени должны актуализировать свои данные все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, призывники и резервисты, забронированные, женщины-военнообязанные и те, у которых отсрочка.

Уже с 17 июля начнут действовать огромные штрафы для тех, кто не актуализировал данные, его размер составляет от 17000 до 25500 грн. В случае неуплаты человека могут привлечь к уголовной ответственности.

Действие этой нормы распространяется также на женщин-медиков и фармацевтов. Они также могут получить штраф за неявку в ТЦК.

Норма распространяется на следующие специальности:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология.

Стоит отметить, что предприятие, нарушающее правила военного учета сотрудников, заплатит еще больше. Им грозят штрафы от 34 до 59,5 тыс. грн.

А вот у ограниченно пригодных еще есть время для повторного прохождения ВЛК. Они могут посетить ТЦК в течение 9 месяцев с даты вступления в силу закона (т.е. с 18 мая).

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения. Согласно документам, мобилизация и военное положение продлены еще на 90 дней, до 11 августа 2024 года. Однако в текущем месяце некоторые могут получить отсрочку от мобилизации.