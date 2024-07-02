Кто не успел, тот опоздал: какое наказание грозит тем, кто не явился в ТЦК
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В некоторых случаях людям грозит даже уголовная ответственность
В связи с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ, Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и усилила положения об общей мобилизации. При этом изменились нормы о наказании за неявку в ТЦК.
Об этом идет речь в материале "Телеграфа" под названием "Суперповестки, штрафы в 17 тысяч, и мобилизация студентов. Главные изменения по призыву в июле".
Отмечается, что последним днем для обновления учетных данных является 16 июля. До этого времени должны актуализировать свои данные все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, призывники и резервисты, забронированные, женщины-военнообязанные и те, у которых отсрочка.
Уже с 17 июля начнут действовать огромные штрафы для тех, кто не актуализировал данные, его размер составляет от 17000 до 25500 грн. В случае неуплаты человека могут привлечь к уголовной ответственности.
Действие этой нормы распространяется также на женщин-медиков и фармацевтов. Они также могут получить штраф за неявку в ТЦК.
Норма распространяется на следующие специальности:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиология и эпидемиология.
Стоит отметить, что предприятие, нарушающее правила военного учета сотрудников, заплатит еще больше. Им грозят штрафы от 34 до 59,5 тыс. грн.
А вот у ограниченно пригодных еще есть время для повторного прохождения ВЛК. Они могут посетить ТЦК в течение 9 месяцев с даты вступления в силу закона (т.е. с 18 мая).
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения. Согласно документам, мобилизация и военное положение продлены еще на 90 дней, до 11 августа 2024 года. Однако в текущем месяце некоторые могут получить отсрочку от мобилизации.