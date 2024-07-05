Подсчет голосов продолжается

Лейбористская партия во главе с Киром Стармером выиграла всеобщие выборы в Великобритании. Она получила большинство голосов в Палате общин.

Подсчет голосов завершен еще не во всех избирательных округах, но лейбористы уже официально победили в 402 из них, пишет BBC. Это обеспечит им комфортное большинство в 650-местной палате. В то же время, по прогнозу экзитпола, лейбористы будут иметь 410 мест, больше всего с момента убедительной победы Тони Блэра в 1997 году.

Стармер и министр финансов в теневом правительстве Рейчел Ривз, которому прочат вторую по значимости должность в будущем правительстве, уверенно победили в своих избирательных округах.

"Изменения начинаются прямо здесь, потому что это ваша демократия, ваше сообщество, ваше будущее. Вы проголосовали. Теперь пора нам выполнять обещания", — заявил после объявления результатов Стармер.

Действующий премьер-министр Риши Сунак также сумел переизбраться в своем округе Ричмонд и Норталлертон. В то же время он признал, что консерваторы проиграли и сообщил, что поздравил Стармера с победой.

"Сегодня передача власти из рук в руки пройдет в мирной и упорядоченной манере, с доброй волей со всех сторон. Это должно дать нам всем уверенность в стабильности и будущем нашей страны. Британский народ сегодня вынес отрезвляющий вердикт, многому нужно научиться... и я беру на себя ответственность за поражение", — заявил Сунак.

Таким образом, уже днем 5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании. Это положит конец 14-летнему правлению консерваторов в Великобритании.

Напомним, ранее эксперт программы "Россия и Евразия" в британском Королевском институте международных отношений Кир Джайлз в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал, будет ли поддерживать следующее британское правительство Украину.