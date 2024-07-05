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Такого вы точно не слышали: как на украинском можно называть дикого кота

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кот Новость обновлена 05 июля 2024, 19:17
Кот. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Существует 5 вариантов

В украинском языке существует много аналогов заимствованным иностранным словам или определенным словосочетанием. Не исключением, стал и лесной кот.

По данным портала "Словотвір", дикий кот в украинском имеет целых пять соответствий. Большинство из них образовались из слова "stьbľ", что на старославянском означает лесной или дикий кот.

Как назвать лесного кота на украинском:

  • стебляк;
  • стеблій;
  • стеблець;
  • стебал;
  • стебел.

Заметим, что эти слова – один из вариантов наименования животного и только рекомендация филологов и языковедов. То есть, с помощью этих названий вы можете расширить свой словарный запас и удивить собеседника.

Напомним, что названия месяцев в украинском языке более колоритны и значительно отличаются от других языков. В то же время их легче запомнить, если знать, какое значение они имеют.

Ранее "Телеграф" писал о десяти украинских словах, которыми можно назвать ленивого человека.

Теги:
#Украинский язык #Кит #Как правильно #Кот лесной