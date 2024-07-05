Такого вы точно не слышали: как на украинском можно называть дикого кота
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Существует 5 вариантов
В украинском языке существует много аналогов заимствованным иностранным словам или определенным словосочетанием. Не исключением, стал и лесной кот.
По данным портала "Словотвір", дикий кот в украинском имеет целых пять соответствий. Большинство из них образовались из слова "stьbľ", что на старославянском означает лесной или дикий кот.
Как назвать лесного кота на украинском:
- стебляк;
- стеблій;
- стеблець;
- стебал;
- стебел.
Заметим, что эти слова – один из вариантов наименования животного и только рекомендация филологов и языковедов. То есть, с помощью этих названий вы можете расширить свой словарный запас и удивить собеседника.
Напомним, что названия месяцев в украинском языке более колоритны и значительно отличаются от других языков. В то же время их легче запомнить, если знать, какое значение они имеют.
Ранее "Телеграф" писал о десяти украинских словах, которыми можно назвать ленивого человека.