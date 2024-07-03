Без войск НАТО в Украине не обойтись: западные эксперты о том, чего ждать Киеву от союзников

Каким может быть реальный "мост" для Украины для членства в НАТО?

Через неделю в Вашингтоне стартует 75-й саммит НАТО. Администрация действующего президента США Джо Байдена обещала, что на нем Украина получит "мост" для членства в Альянсе. Но насколько тернистым и длинным может быть этот "мост"? "Телеграф" собрал, что об этом пишут западные аналитики.

Войска стран НАТО в Украине

Геополитолог RAND Corporation Энн Дейли отмечает, что "мост" для Украины не может быть просто дипломатической метафорой — а должен стать частью более широкой стратегии послевоенной безопасности.

Эксперт описала четыре основных шага военной операции с переправой через мост, проводя аналогию с переходом Украины в НАТО, которые следует принять во внимание политикам и дипломатам во время встречи в июле.

Первый шаг: попытаться обойти. "Поскольку переправы очень сложны, лучшим вариантом является, если это возможно, избегать их вообще. Кто-то скажет, что нам не стоит вводить Украину в НАТО, потому что это слишком рискованно. Но это игнорирование факта, что у Украины нет хороших вариантов, кроме членства в НАТО, и риски не вступления Украины в НАТО больше в долгосрочной перспективе. Как и в военных операциях, переправа через реку часто является самым быстрым и эффективным путем к цели…

Выступающие против членства Украины в НАТО утверждают: может, нам следует выбрать израильскую модель продолжения материальной поддержки Украины. Или, что сочетание усилий стран G7, оказывающих долгосрочную экономическую поддержку Украине, убедило бы Россию, что она не может победить. Израильская модель не будет работать, потому что у Израиля есть ядерное оружие, а у Украины — нет. Собственно, в этом и вся суть», — отмечает Дейли.

Второй шаг: спланировать и отработать. По словам аналитика, есть несколько вариантов приближения Киева к Альянсу.

"Первый — провозглашение Украины членом НАТО, пока продолжаются боевые действия — теоретически возможный, но, вероятно, политически несостоятельный, учитывая необходимость согласия между 32 союзниками по привлечению новой страны-члена", — пишет она.

Второй вариант – это привлечение Украины к НАТО в рамках гарантии во время переговоров о прекращении огня, то есть, как только будут прекращены боевые действия, Украина вступит в НАТО. "Это, скорее всего, не сработает, потому что Россия продолжит воевать, а не согласится на прекращение боевых действий".

Третий вариант состоит в том, чтобы критическая масса стран НАТО гарантировала территориальную целостность Украины после прекращения огня путем развертывания сил на территории Украины.

"Альянс должен начать работу сейчас, чтобы достичь единогласной политической поддержки стран НАТО по вступлению Украины, а также определить, как, где и когда силы из стран Альянса будут использованы для гарантирования суверенитета и территориальной целостности Украины. Оба мероприятия будут неизбежны, независимо от того, какой вариант считается наиболее достоверным", — считает Дейли.

Третий шаг: подготовить пространство.

"Простое провозглашение украинского "моста" в НАТО без какого-либо планирования или подготовки оставило бы Украину в той же стратегической подвешенности, в которой она оказалась после Бухарестской декларации 2008 года, и так же побудит Москву удвоить свои усилия по подрыву украинского суверенитета".

По мнению эксперта, дипломаты должны понимать, кто в Альянсе уже готов к вступлению Украины в НАТО, и при каких условиях.

"Для тех, чья позиция "никогда" или "пока не закончится война", нужно предлагать, обсуждать и утверждать более творческие решения — частно… Это должна быть постоянная кампания, чтобы подготовить пространство для возможного присоединения Украины.

Независимо от того, завершится война тем, что Украина установит контроль над своими границами 1991 года, удовлетворится ли Киев чем-то другим, войска стран НАТО должны быть размещены на украинской земле, чтобы обеспечить время, пространство и безопасность, необходимые для завершения "моста" в НАТО".

Четвертый шаг: отдаться обязательствам. Как отмечает Энн Дейли, полумеры приводят к провалу.

"Альянс должен разработать конкретный план, а не просто длинный политический список. Этот план должен поддерживать более широкую стратегию".

Никакого "моста" в никуда

Ян Бжезинский, экс-заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО, напоминает: что Украина станет членом НАТО, Альянс впервые заявил еще в 2008 году.

"Шестнадцать лет невыполнения этого обещания разочаровали Украину и укрепили у Владимира Путина уверенность в том, что он может покорить страну. Еще одно пустое обещание о членстве или "мостах" в никуда было бы контрпродуктивным ", — пишет эксперт.

Он отмечает, что на этом этапе переформулированных обещаний от НАТО будет недостаточно, и на саммите в Вашингтоне Альянс может принять три решения, которые сделают "мост" к членству явным и убедительным.

Во-первых, Североатлантический союз должен формально признать, что Украина отвечает требованиям членства в НАТО.

"Ни одна страна сегодня не делает больше и не жертвует больше крови для защиты безопасности Североатлантического региона, чем Украина. Когда союзники по НАТО отрицают эти реалии и утверждают, что Украина не готова к членству, это чрезвычайно разочаровывает Украину и подрывает доверие к обещаниям членства в Альянсе. Для России это может выглядеть лишь как слабость в приверженности Альянсу к поддержке Украины", — считает Бжезинский.

Во-вторых, Североатлантический союз должен пригласить Украину назначить военный и гражданский персонал на должности в штаб-квартире, агентствах и структуре военного командования НАТО.

"Это позволит Украине получить опыт институциональной культуры и процедур НАТО и углубить свои отношения с Альянсом и его государствами-членами. Украинские чиновники принесут НАТО бесценный — действительно, непревзойденный — опыт, экспертизу и понимание того, как наиболее эффективно бороться с российскими военными".

В-третьих, НАТО должно гарантировать Украине то, что было в прошлом предоставлено другим странам-кандидатам, — место наблюдателя в Североатлантическом совете (англ. North Atlantic Council, или NAC), руководящем органе Альянса. В этой роли Украина не будет иметь права голоса или вето за столом, но сможет наблюдать и вносить свой вклад в обсуждение.

В течение десятилетий после Холодной войны Польша, страны Балтии, Румыния, а в последнее время Финляндия и Швеция были наблюдателями в совете после приглашения присоединиться к НАТО.

"Украинское место в Североатлантическом совете было бы чрезвычайно символической демонстрацией решимости Альянса предоставить Украине членство", — отмечает Бжезинский.

Избежать Вильнюса 2.0.

Эксперт Фонда Карнеги за международный мир Эрик Чиарамелла рассказал: Вашингтон стремится избежать повторения Вильнюсского саммита 2023 года, когда союзникам не хватило единства пригласить Киев в Альянс, западные чиновники обиделись на эмоциональный твит Владимира Зеленского, а итоговое коммюнике писали на месте в последний момент.

По мнению Чиарамеллы, "мост" в этому году будет означать начало институализации (большей координации и структурированности) через Альянс механизмов долгосрочной поддержки Украины. Чтобы НАТО взяло на себя организаторские функции, в частности в Контактной группе по обороне Украины в формате "Рамштайн", где сейчас руководят США.

"Я думаю, что это способ подготовить помощь к будущему, чтобы она была введена в более предполагаемую и устойчивую политическую рамку. Это защищает ее от определенной политической динамики и неопределенности, которую вы видите в крупных западных странах.

Это не обязательно имеет привязку ко времени, когда говорят: "Вы начинаете переходить "мост", и к 2028 году перейдете на другой берег, и там будет членство". Это больше поиск связей между этими специальными договоренностями и НАТО, чтобы Украина все больше интегрировалась в евроатлантическое пространство, пока мы не можем решить вопрос формального членства", — сказал эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, станет ли Украина ближе к НАТО и ЕС этим летом.