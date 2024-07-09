Ждать недолго? Когда отключений света в Украине станет меньше

Премьер также назвал причину

В Украине продолжают действовать плановые графики отключений света. Однако во второй половине июля ожидается улучшение ситуации в энергетике

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, это должно произойти в двадцатых числах июля.

Премьер пояснил, что завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, по его словам, отключения будут не столь продолжительными.

Шмигаль также сообщил, что правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, который будет стимулировать граждан и бизнес к энергетической устойчивости. Будут введены кредиты для граждан под 0%, до 480 тыс. грн, на 10 лет для установки солнечных, ветровых установок и систем накопления электроэнергии.

Также, по информации Шмыгаля, предусмотрены льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. До 150 млн грн, сроком до 10 лет, под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации. На территориях, примыкающих к зоне боевых действий, процентная ставка снижается до 1-5% на первые два года, а кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых.

Кроме того, правительство вводит кредиты для ОСМД и ЖСК на сумму до 5 млн грн. За счет этих средств совладельцы жилища установят солнечные станции и тепловые насосы. Затем государство в рамках программы "ГрінДІМ" компенсирует им 70% расходов на проект. Также премьер сообщил, что будут кредиты для крупного бизнеса на 5-7 лет под 14-16% годовых под залог оборудования.

Также, по его словам, в Верховную Раду поданы законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования. В правительстве ожидают, что не позднее 25 июля все эти механизмы заработают в полную силу.

Напомним, что в Украине отменили анонсированный "День без отключений". Это произошло из-за роста потребления и повышения температуры воздуха.